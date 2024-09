Un opositor revela las torturas de Maduro: «A un menor le pusieron una bolsa llena de insecticida»

La dictadura de Nicolás Maduro, que trata de venderse como un régimen democrático, da pistas de su tiranía a través de las terribles condiciones que vive su población reclusa. Un ejemplo claro es la cárcel del Helicoide, un centro de reclusión ilegal, situado en Caracas, donde los reos sobreviven hacinados en celdas improvisadas. Así lo ha revelado a OKDIARIO el activista y opositor político Gabriel Valles, quien presenció torturas físicas cuando estuvo allí en 2017. «En el Helicoide hay un sitio que le dicen ‘el bañito’. Cuando hay visitas es un aseo pero cuando no es así sirve como cuarto de torturas donde se apalea y golpea a las personas. También supe, de primera mano, de un chico menor de edad que lo encerraron y le colocaron una bolsa de supermercado en la cabeza y la llenaron con insecticida. Esto es una práctica que el régimen hace para que firmes falsos testimonios y poder continuar la retórica mediática que tiene el chavismo», revela.

Ahora bien, entre las paredes de esta prisión no sólo hay activistas, también se encuentran detenidas personalidades de la política y del régimen chavista. Erick Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte de Venezuela, es testigo de ello. Cuenta que estuvo preso en la cúpula del Helicoide pero fue liberado tras una llamada de la Central Sindical de Las Américas, asociación donde tenía un gran peso.

Zuleta cuenta a este medio que, a pesar de su influencia, tuvo finalmente que huir tras una huelga del transporte que paralizó Caracas debido a que el Gobierno de Maduro despidió a 80.000 trabajadores. «El ministro de Asuntos Interiores me llamó a su despacho pero yo estaba en una Asamblea y no podía ir. Hablé con el jefe de seguridad nacional y me dijo ‘piérdete. Sal de ahí ya. Tareck El Aissami (ex vicepresidente de Venezuela) acaba de hablar con el director del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y le dijo que te buscara hasta debajo de las piedras y te trajera’», explica.

Tras esto el presidente de los transportes venezolanos protagonizó una huida de película. Saltó el muro de su oficina, atravesó una casa particular y una heladería y finalmente un coche le recogió y le llevó a la frontera con Colombia, donde pudo traspasarla sin problema. «La chica que sellaba los pasaportes era novia de mi conductor, ni siquiera miró mis papeles», asegura.

Otros exiliados no tuvieron la misma facilidad para escapar de la dictadura. Es el caso de Andrés Villavicencio, un joven que fue testigo electoral en los comicios generales del pasado julio y que escapó casi de milagro. Su conmovedora historia se ha hecho viral gracias a un video que circula por las redes sociales donde el joven anuncia los resultados electorales en su barrio de la ciudad venezolana Punto Fijo. Esta grabación provocó que los servicios de inteligencia de Maduro quisieran detenerle.

«Salgo y anuncio que el resultado fue Nicolás Maduro 195 votos, Edmundo González 1.046. Se ganó ese centro por el 82%. Es un barrio de tradición. El hecho de que Edmundo González sacara un 82% en ese centro era un termómetro clave para saber lo que había pasado en el resto del país. Es como si el PP hubiese tenido un 82% en un pueblo abertzale de Vizcaya», señala.

Lo que en ese momento no sabía es que el régimen de Maduro detendría a todos aquellos que desafiasen con la verdad el relato de la dictadura. Al día siguiente de las elecciones pudo percatarse, a través de la página web del sistema de verificación de Venezuela, que su pasaporte había sido anulado, algo que le resultó extraño pues su documento caducaba en el año 2031. «Esto tenía un mensaje político muy claro: ten presente que no vas a poder salir del país», dice Villavicencio quien asegura que funcionarios del régimen montados en coches sin matrícula estuvieron haciendo fotos y videos a su casa durante días.

«El punto de quiebre llegó el sábado 10 de agosto cuando un funcionario se estaciona frente a mi casa en un Toyota Hilux dorado, no sé si fue una imprudencia de este funcionario pero su vehículo sí tenía matrícula. Yo le tomo una foto y la envío a un contacto que tenía en un organismo estatal y a los cinco minutos recibo una llamada por WhatsApp diciéndome: ‘si puedes irte vete que tu detención es inminente y te van a llevar al Helicoide’. Fue muy duro porque supe que mi vida tal y como la había conocido se había acabado», lamenta.

Tras esto Villavicencio cuenta que su familia le ayudó a hacer las maletas «en media hora» y que huyó a Colombia a través de la frontera, primero en coche y después a pie a través de los «caminos verdes».

El diputado que huyó a pie

La impactante huida del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Pablo García, da muestra de la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro para con sus ciudadanos. Este funcionario fue privado de su inmunidad como parlamentario al ser acusado de cometer traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio.

Tras esta grave acusación García tuvo que escapar a través de la frontera con Colombia. «Pasé por las trochas andando. Nos amaneció entrando en Colombia», revela a OKDIARIO. Este diputado pasó la pandemia del COVID-19 exiliado y sin poder ver a su familia. «Mi hijo sufrió un ataque de pánico», dice emocionado.

Ahora vive en Madrid pero no olvida lo que el Gobierno de Nicolás Maduro le hizo pasar. «Este es un régimen criminal y asesino, por eso yo no puedo aceptar que haya personas que dicen ser líderes, que hablan de democracia y de derechos humanos, y tengan relación con un criminal como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello», denuncia García.