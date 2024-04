Manifestantes pro Palestina acampan en Columbia, a los estudiantes judíos: «¡Volved a Polonia!»

Al grito de «¡7 de octubre!», día de la masacre del grupo terrorista de Hamás en Israel, «¡Palestina libre!», «¡Volved a Bielorrusia!» o «¡Volved a Polonia!», los manifestantes pro Palestina de Columbia, que han acampado desde el lunes en el campus, han convertido la universidad elitista de Nueva York en el epicentro de las manifestaciones en contra de Israel en Estados Unidos, que han terminado con al menos 500 detenciones en el país en Los Ángeles, Boston o Austin (Texas).

Durante estos días, los estudiantes de las universidades liberales de élite de Estados Unidos han acampado en diferentes universidades como en Princeton (Nueva Jersey) o Yale en (Connecticut), donde además de cantar a favor de Hamás se les ha visto con banderas del grupo terrorista, asentado en el sur de Líbano, de Hezbollah, financiado por Irán, país que ha orquestado el ataque contra Israel del 7 de octubre y ha lanzado cientos de drones y misiles balísticos contra Israel hace días.

Las protestas de los manifestantes pro Palestina han puesto entre la espada y la pared a los administradores de las universidades liberales que intentan equilibrar los compromisos de los campus con la libertad de expresión y las quejas de que las concentraciones han cruzado ciertas líneas.

