La historia de Estados Unidos desde la independencia firmada en 1776 hasta la actualidad se ha desarrollado, en gran parte, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. Todos los presidentes del país han sido clave y han aportado su granito de arena en momentos tan relevantes que han pasado a ser historia del mundo reciente.

Desde los padres fundadores como George Washington pasando por Thomas Jefferson, el que fuera uno de los responsables de la expansión de EEUU o Abraham Lincoln, son muchos los nombres que han pasado a la historia por sus grandes acciones. Hoy hacemos un repaso por todos los presidentes de Estados Unidos a lo largo de su historia.

Padres fundadores

No fue fácil la construcción de Estados Unidos. Después de una Revolución Americana que costo miles de vidas, los llamados padres fundadores firmaron la Declaración de Independencia y establecieron la Constitución de los Estados Unidos que aún hoy día tiene plena vigencia.

Estos padres fundadores fueron a posteriori los primeros presidentes de Estados Unidos, aunque se diferencia habitualmente entre los firmantes de la Declaración de Independencia, y los creadores de la Carta Magna del país.

Definidos por el historiador Richard B. Morris en 1973, los padres fundadores fueron: John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison y George Washington. Para otros, la extensión de esta lista es inevitable, ya que muchos abogados, juristas, políticos, estadistas, diplomáticos y ciudadanos de a pie, contribuyeron para que se sentarán las bases de la formación del país.

Lista de los presidentes de los Estados Unidos

Joe Biden (2021-2025)

Donald Trump (2017-2021)

Barack Obama (2009-2017)

George W. Bush (2001-2009)

Bill Clinton (1993-2001)

George H. W. Bush (1989-1993)

Ronald Reagan (1981-1989)

Jimmy Carter (1977-1981)

Gerald Ford (1974-1977)

Richard Nixon (1969-1974)

Lyndon B. Johnson (1963-1969)

John F. Kennedy (1961-1963)

Dwight D. Eisenhower (1953-1961)

Harry S. Truman (1945-1953)

Franklin D. Roosevelt (1933-1945)

Herbert Hoover (1929-1933)

Calvin Coolidge (1923-1929)

Warren G. Harding (1921-1923)

Woodrow Wilson (1913-1921)

William Howard Taft (1909-1913)

Theodore Roosevelt (1901-1909)

William McKinley (1897-1901)

Grover Cleveland (1893-1897)

Benjamin Harrison (1889-1893)

Grover Cleveland ( 1885-1889)

Chester A. Arthur (1881-1885)

James A. Garfield (1881-1881)

Rutherford B. Hayes (1877-1881)

Ulysses S. Grant (1869-1877)

Andrew Johnson (1865-1869)

Abraham Lincoln (1861-1865)

James Buchanan (1857-1861)

Franklin Pierce (1853-1857)

Millard Fillmore (1850-1853)

Zachary Taylor (1849-1850)

James K. Polk (1845-1849)

John Tyler (1841-1845)

William Henry Harrison (1841-1841)

Martin Van Buren (1837-1841)

Andrew Jackson (1829-1837)

John Quincy Adams (1825-1829)

James Monroe (1817-1825)

James Madison (1809-1817)

Thomas Jefferson (1801-1809)

John Adams (1797-1801)

George Washington (1789-1797)

¿Qué papel tiene el presidente de Estados Unidos?

Los presidentes de los Estados Unidos son la máxima autoridad del país. Jefes del Estado y de Gobierno y lideran el poder Ejecutivo de la nación. Según el Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos de América, se les encarga la «ejecución» de la ley federal y los hacen comandantes den jefe de las Fuerzas Armadas del país.

Curiosidades sobre los presidentes de los Estados Unidos

Ahora que hemos repasado los presidentes norteamericanos a lo largo de la historia, como es imposible detenerse en cada mandato vamos a centrarnos en los hitos más importantes de cada uno de ellos. Ciertos datos que le aportan un color extra a la información.

Por caso, George Washington no sólo fue el primer presidente de la nación, sino que fue el único investido con el 100% de los votos posibles del Colegio Electoral. James Monroe estuvo cerca de igualarle en 1820, ya que apenas le faltó un voto. Se dice que fue el delegado de New Hampshire quien votó en contra justamente porque intentaba que no consiguiera el mismo hito de Washington.

Por otro lado, los discursos de asunción son comunes en los presidentes que asumen su mandato. Hoy en día son muy extensos, pero el propio George Washington logró resumir todas sus ideas en el discurso inaugural más corto que constó de 135 palabras. Contrariamente, Harry S. Truman tiene el récord del más extenso con 25.000 palabras. ¿Podrá superarle el sucesor de Biden?

Volviendo a Harrison, su temprana muerte le transforma en el presidente que menos estuvo en el cargo. Sólo 32 días.

Y si hablamos de los fallecimientos, ocho presidentes han muerto en el ejercicio del cargo. ¡La mitad de ellos fueron asesinados! Probablemente sobresalen los homicidios de Abraham Lincoln y John F. Kennedy. James Garfield y William McKinley son los otros.

Reagan tuvo un par de registros en exclusiva, como ser el presidente de mayor edad en acceder al cargo, o ser el único divorciado. Cuando asumió su segundo mandato ya tenía 73 años. Pero los norteamericanos se están inclinando por la experiencia y tanto primero Biden como luego Trump, si le sucede, habrán estado más cerca de los 80 que de los 70 años al iniciar el mandato.

Si nos referimos a la política de este país, está marcada por el bipartidismo: republicanos y demócratas. El último presidente perteneciente a un tercer partido en ganar las elecciones fue Lincoln. Claro que los republicanos eran el tercer partido del país. Desde su triunfo se estableció la actual rivalidad entre republicanos y demócratas que ha permanecido inalterable desde ese 1861.

El demócrata Grover Cleveland es el único presidente que tuvo un segundo mandato no consecutivo. Fue el presidente 22° y 24°. Nuevamente, Trump podría entrar en la historia si se impone en los comicios de este fin de año. Sería el presidente 45° y el 47°.

Finalmente, Gerald Ford es el único presidente y vicepresidente que nunca fue votado. Se convirtió en vicepresidente tras la dimisión irrevocable de Spiro Agnew en 1973 y posteriormente llegó a la Casa Blanca tras la renuncia de Nixon por el escándalo Watergate.