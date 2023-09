La vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, se ha convertido de nuevo en el blanco de críticas y memes en el país tras exhibirse bailando torpemente en una fiesta que organizó en la Casa Blanca para conmemorar el 50 aniversario del hip-hop y a la que asistieron 400 invitados, con artistas como Lil Wayne, Jeezy y Common.

Los más críticos han atacado a la política demócrata por disfrutar de una fiesta musical mientras el país enfrenta una serie de problemas, como la inflación y las consecuencias de los destructivos incendios en la isla hawaiana de Maui.

PRIORITIES: Kamala Harris threw a party at her house today to observe 50 years of hip-hop.

Unrelated: the "border czar's" one and only visit to the border was 806 days ago. pic.twitter.com/8VLi29HBTS

— RNC Research (@RNCResearch) September 9, 2023