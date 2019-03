El jefe del Parlamento dice que no se puede repetir una votación sobre el mismo acuerdo del Brexit

Bercow ha explicado desde la Cámara de los Comunes que sus integrantes no podrán pronunciarse otra vez sobre el acuerdo del Brexit si “sustancialmente” es el mismo, según informa BBC.

El líder de la sede legislativa ha explicado que, conforme a normas parlamentarias que datan de 1604, los diputados no pueden votar más de una vez sobre la misma cuestión.

El Gobierno ha recibido las declaraciones de Bercow con sorpresa porque, según ha explicado un portavoz de May a Reuters, no había prevenido a Downing Street. Interrogado sobre cuál será el siguiente paso del Ejecutivo, el portavoz gubernamental ha indicado que no está en condición de hacer comentarios al respecto

En cambio, las palabras de Bercow han sido bienvenidas entre los euroescépticos, incluidos los ‘tories’, que consideran que el acuerdo actual hace demasiadas concesiones a la UE. “Estoy encantado de que haya decidido respetar el precedente”, ha reaccionado Jacob Rees-Mogg, jefe del euroescéptico Grupo de Investigación Europeo.

Mientras, el abogado del Estado, Robert Buckland, ‘número dos’ de la Fiscalía británica, ha advertido de que el país está inmerso en una “crisis constitucional” y ha planteado la posibilidad de que se introduzca un receso en el periodo de sesiones del Parlamento para sortear así la norma de no repetir una misma votación.

Sin embargo, ha subrayado que esta medida provocaría dos problemáticas. En primer lugar una de tiempo, ya que un receso y reanudación de las sesiones supone varios días en el mejor de los casos. En segundo lugar, cualquier proposición de ley que se esté tramitando se perdería y habría que volver a iniciar su tramitación.

Doble rechazo

El pasado 15 de enero, la Cámara de los Comunes rechazó por una histórica mayoría el acuerdo del Brexit negociado por el Gobierno de May y la Unión Europea.

La semana pasada, May viajó a Estrasburgo para arrancar ‘in extremis’ al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, una declaración vinculante que ofrecía garantías a Reino Unido en torno al ‘backstop’ o el mecanismo de emergencia para evitar una ‘frontera dura’ entre Irlanda del Norte e Irlanda una vez se consume el Brexit.

Este texto legal diferenció el acuerdo original de la segunda versión, que se sometió a votación el pasado martes, siendo rechazado de nuevo. Entonces, May propuso a sus señorías pedir a la UE un aplazamiento del Brexit, previsto ahora para el 29 de marzo, algo a lo que accedieron.

Según la moción impulsada por el Gobierno y aprobada por el Parlamento, los diputados deben aprobar hacia el 20 de marzo el acuerdo del Brexit para que la ‘premier’ pida a Bruselas retrasar el divorcio con Londres al 30 de junio. Por ello, May perseguía una tercera votación.

“Esta es mi conclusión: Si el Gobierno desea hacer una nueva propuesta que no sea la misma, o que no sea sustancialmente la misma que la descartada por el Parlamento el 12 de marzo, todo estará perfectamente en orden”, ha declarado Bercow.

En el caso de que la Cámara de los Comunes no diera luz verde al acuerdo del Brexit hacia el 20 de marzo, May se comprometió igualmente a negociar con la Unión Europea una prórroga, si bien alertó de que entonces lo más probable era que los Veintisiete ofrecieran solo una prórroga larga y exigieran un objetivo claro.

En ese sentido, el líder de la campaña por el Brexit en el referéndum de 2016, Matthew Elliott, ha manifestado que el Acuerdo de Retirada será probablemente ratificado en una tercera votación antes del 29 de marzo. “El resultado más probable en esta situación es que se apruebe”, ha afirmado en declaraciones a Reuters. “Cuando sea evidente que la única prórroga que ofrece la UE es larga, tortuosa y con muchas condiciones, sospecho que habrá bastantes diputados que se sumen al acuerdo”, ha argumentado.

“Este acuerdo está lejos de ser perfecto, pero las últimas votaciones parlamentarias han dejado claro que los diputados no aceptarán un Brexit sin acuerdo y que existe una clara amenaza de un Brexit ‘suave’ e incluso de que no haya Brexit”, ha añadido.

“El riesgo de que Reino Unido se quede en una unión aduanera en 2020, si se activa la salvaguarda, es mejor opción que votar en el Parlamento una unión aduanera permanente, así que creo que los diputados serán sensatos y aprobarán el acuerdo antes del 29 de marzo”, ha remachado.

Este mismo lunes, los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 han instado a May a justificar los motivos por los que Reino Unido solicitaría aplazar el Brexit y han rechazado avanzar su preferencia por una extensión más corta o más larga del Artículo 50, que regula el proceso de salida.