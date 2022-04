La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha indicado este jueves que el país sumaría «considerables» capacidades defensivas a la OTAN si se incorpora, ante la posibilidad de que Helsinki se una a la Alianza en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

En rueda de prensa tras una reunión en Atenas con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, Marin ha reiterado que la decisión sobre la adhesión a la OTAN «se tomará pronto», según ha recogido el diario Iltalehti.

Además, ha considerado que la Unión Europea (UE) «ha hecho mucho» para ayudar a Ucrania, pero aún «puede hacer más». En este sentido, se ha mostrado a favor de que el bloque imponga sanciones más estrictas contra el sector energético ruso, ha informado el periódico finlandés Helsingin Sanomat.

Finlandia, junto a Suecia, considera la posibilidad de abandonar su neutralidad a largo plazo y unirse al bloque bélico en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, por lo que han recibido amenazas de Rusia.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho este jueves que si Suecia y Finlandia deciden solicitar su entrada «serán bienvenidos con los brazos abiertos». «Finlandia y Suecia son nuestros más cercanos socios, hemos trabajado con ellos muchos, muchos años si lo solicitan serán bienvenidos y espero que el proceso sea rápido», ha agregado.

Entrada en la OTAN

En este sentido, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha mostrado este jueves su confianza en que la organización militar cerrará un acuerdo con Suecia y Finlandia para aportar garantías de seguridad, desde que den el paso de solicitar su ingreso en la Alianza Atlántica.

En pleno debate parlamentario en ambos países escandinavos sobre la posibilidad de entrar en la OTAN, que ha tenido la respuesta de Rusia que dice que el país tendrá «más oponentes registrados oficialmente», el secretario general atlántico ha confiado en encontrar un «arreglo» para cubrir el periodo desde que pidan entrar a la organización y se ratifique formalmente su ingreso.

«Estoy seguro de que hay formas de abordar este periodo interino de forma que funcione para Suecia y Finlandia», ha asegurado en declaraciones desde el Parlamento Europeo junto a la presidenta, Roberta Metsola, donde participará en la reunión de presidentes de grupos parlamentarios.

En este momento se dan este tipo de contactos con la Alianza Atlántica con el objetivo de que «no haya incertidumbre» para Suecia y Finlandia a la hora de «elegir su propio camino», ha indicado el ex primer ministro noruego. «Cuando Rusia intenta intimidar a Suecia y Finlandia para que no soliciten el ingreso en la OTAN, demuestra como no respeta el derecho de cada nación a tomar sus decisiones», ha subrayado.