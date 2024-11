Épico discurso de Trump tras ganar las elecciones en EEUU: «Vamos a ayudar a nuestro país a curarse»

Donald Trump se ha proclamado vencedor de las elecciones de Estados Unidos. El candidato del Partido Republicano y el que fuera presidente de la nación entre 2017 y 2021 volverá a la Casa Blanca tras imponerse a Kamala Harris en los comicios de este año. Trump ha salido eufórico a dar un discurso ante los suyos en el cuartel general montado por los republicanos en West Palm Beach, Florida. «Vamos a ayudar a nuestro país a curarse», ha proclamado el magnate norteamericano en un intervención épica que ha levantado todavía más la euforia entre los suyos.

El candidato republicano ha salido arropado por miembros de su equipo de campaña, familiares y otros rostros reconocidos del panorama norteamericano. También ha estado presente el candidato a la Vicepresidencia, J.D. Vance. Donald Trump asegura que con su victoria en estas elecciones comienza un «momento histórico» y de una «era dorada» para el país. «Vamos a darle la vuelta a este país, vamos a conseguir que sea mejor que nunca. Hoy es el día en el que el pueblo americano recuperó el control de su país», ha explicado.

Trump ha atribuido gran parte de su triunfo en los comicios a su movimiento MAGA (Make America Great Again). «Un movimiento como nadie ha visto nunca. El movimiento político más grande que se ha visto nunca en este país», ha recalcado el empresario norteamericano. «Es un movimiento como nadie ha visto jamás. Sinceramente, creo que este es un movimiento político más grande de la historia. Y ahora, vamos a llegar a un nivel de importancia porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda de forma inminente y vamos a arreglarlo todo», ha afirmado.

«Vamos a ayudar a nuestro país. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo lo que está mal nuestro país. Hicimos historia por una razón, superamos todos los obstáculos y hemos conseguido algo increíble. Es una victoria que nos permite hacer América grande de nuevo. Con cada aliento de mi cuerpo. No descansaré hasta que hayamos entregado la América fuerte, segura y próspera que nuestros hijos merecen y que ustedes merecen», ha apostillado.

El candidato republicano se ha mostrado eufórico y agradecido a todos los que han participado en su campaña electoral. Su victoria en las elecciones de Estados Unidos todavía no ha sido declarada de forma oficial. Sólo la cadena Fox News le considera victorioso, aunque las proyecciones del resto de grandes medios prácticamente le dan como vencedor virtual de los comicios, pronosticando que el Partido Republicano tendrá el control de las dos cámaras del Congreso.

Por su parte, la vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata, Kamala Harris, canceló el discurso que estaba previsto que ofreciera al final de la jornada electoral en la Universidad de Howard, sede de su cuartel general en el noroeste de Washington.

«América nos ha dado un mandato poderoso y sin precedentes. Hemos recuperado el Senado», ha recalcado Donald Trump antes de dar las gracias al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. «Quiero dar a nuestros hijos lo que se merecen. Va a ser la época dorada de los Estados Unidos, es lo que queremos conseguir. Es una victoria increíble para el pueblo de los Estados Unidos. Estamos aspirando a los 315 votos. Es una victoria increíble para el pueblo de los Estados Unidos, que va a permitir que América sea grande otra vez», ha indicado.

«Parar la guerras»

Durante su discurso, Donald Trump ha instado a «sellar las fronteras» y a «parar las guerras», sin mencionar de forma expresa la guerra de Ucrania contra Rusia. «Queremos tener un ejército que ojalá no lo tengamos que usar. No queremos guerras. Acabaremos con las guerras porque no las queremos. Yo no voy a empezar una guerra», ha recalcado. «Queremos un ejército fuerte y poderoso, aunque idealmente, no queremos usarlo. Dicen que quiero empezar guerras, no es verdad, quiero detener las guerras», ha esgrimido.

«Vamos a sellar nuestras fronteras y vamos a tener que dejar a la gente que entre en el país. Queremos que la gente regrese. Tenemos que dejarlos regresar, pero lo van a tener que hacer de manera legal. Tienen que venir, pero de manera legal», ha señalado para hacer referencia a su política migratoria. «amos a tener que cerrar las fronteras, a dejar que la gente entre a nuestro país. Porque queremos que la gente que está fuera, vuelva. Pero tienen que volver de forma legal. Queremos fronteras, queremos seguridad», ha reiterado.