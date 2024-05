El Ejército de Israel toma la parte palestina del paso fronterizo de Rafah

El Ejército de Israel ha tomado este martes la parte palestina del paso de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto y que sirve como uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave.

Así lo ha trasladado la emisora operada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ha adjuntado un vídeo en el que se ve un tanque frente a las instalaciones de este paso. Además, durante la operación nocturna, las tropas israelíes han matado a 20 milicianos y localizado numerosos túneles utilizados por los terroristas de Hamás, y sin que las FDI hayan sufrido bajas hasta el momento.

La toma del paso de Rafah ha sido llevada a cabo por la brigada 401, compuesta en su mayoría por tanques, y responde al ataque perpetrado por Hamás dos días atrás, en el que murieron cuatro soldados israelíes.

Esta captura ha llegado después de que el Gabinete de Guerra de Israel decidiera este lunes, por unanimidad, seguir adelante con la operación en Rafah «para ejercer presión militar sobre Hamás, con el objetivo de avanzar en la liberación de los rehenes y los demás objetivos de guerra».

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó un alto al fuego en un comunicado en el que se opuso a esta oferta del grupo terrorista Hamás al estar «lejos de las exigencias esenciales de Israel». En cambio, Israel va a enviar equipos de trabajo para mantener conversaciones con los mediadores a fin de «agotar la posibilidad de lograr un acuerdo en términos que sean aceptables para Israel».

Después de que trascendiera el rechazado al alto el fuego, la Casa Blanca instó al líder de Hamás, Yahya Sinwar, a responder a las preguntas de la opinión pública sobre sus intenciones en la guerra de Gaza.

Por otro lado, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, señaló que el departamento de Estado, el Pentágono, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel celebraron de forma regular sesiones informativas con periodistas para responder a sus preguntas, mientras que Sinwar no lo ha hecho ni una sola vez: «Creo que ya es hora de que responda a algunas de estas preguntas y se sincere sobre cuáles son sus intenciones», declaró Kirby.

Por su parte, fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Servicio de Seguridad Shin Bet en un comunicado conjunto han informado de que han eliminado al líder terrorista de la Yihad Islámica palestina, Aiman Zaarab, que dirigió uno de los asaltos en el kibutz de Sufa durante la masacre del 7 de octubre en Israel, liderada por el grupo terrorista de Hamás.

🔴ELIMINATED: Aiman Zaarab

Zaarab was one of the Islamic Jihad Rafah Brigade commanders, responsible for the Islamic Jihad Nukhba force’s attack on Kibbutz Sufa and the Sufa military post during the October 7 massacre.

Along with Zaarab, two additional Islamic Jihad terrorists… pic.twitter.com/Kh5l2Nk7rI

— Israel Defense Forces (@IDF) May 4, 2024