Experto en guerra: «Israel ha aplicado más medidas para evitar víctimas civiles que ningún otro ejército»

Las Fuerzas de Defensa de Israel han evacuado con éxito a más de 850.000 civiles de un millón (entre el 85% y el 90%) en el norte de Gaza antes de que comenzaran los combates más intensos en la respuesta a la masacre terrorista de Hamás en Israel. Israel prepara la evacuación de este lunes de al menos 100.000 palestinos que viven en los barrios orientales de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, próximos a la frontera israelí y egipcia, antes de una ofensiva terrestre prevista en la zona. Las Fuerzas de Defensa de Israel ha pedido a los civiles que se trasladen a una zona humanitaria ampliada en las áreas de al-Mawasi y Khan Younis, en el sur de Gaza.

La orden de evacuación de Israel sólo se ha comprometido a algunos de los barrios orientales de Rafah, y no a toda la ciudad del sur de Gaza por ahora. Sin embargo, Israel se ha comprometido a que actuará en toda la zona, considerada el último gran reducto del grupo terrorista de Hamás.

Funcionarios israelíes han declarado que al grupo terrorista le quedan seis batallones en la Franja de Gaza, cuatro de ellos en Rafah: Yabna (sur), Shaboura (norte), Tel Sultan (oeste) y Rafah oriental. Otros dos batallones de Hamás permanecen en el centro de Gaza, en los campamentos de Nuseirat y Deir al-Balah.

Durante la evacuación de Israel de Rafah, John Spencer, jefe de guerra urbana en el Instituto Moderno de Guerra, desgrana las claves de todo lo que ha hecho Israel por los civiles palestinos. A su juicio, «Israel ha hecho más por evitar las bajas civiles en las guerras que ningún otro ejército en la historia -más allá de lo que exige el derecho internacional y más de lo que hizo Estados Unidos en sus guerras de Irak y Afganistán-, estableciendo un estándar que será difícil y potencialmente problemático repetir».

A continuación, se reproduce un hilo que ha escrito en redes sociales sobre las normas que ha aplicado Israel:

1. Evacuar a los civiles de las ciudades en un alto porcentaje (70-90%) antes de comenzar una invasión terrestre completa en ataques convencionales que buscan destruir las defensas enemigas. En cambio, Estados Unidos no lo hizo esto en la invasión de Irak, Afganistán, Panamá, la Contraofensiva del Tet de Vietnam (Hue), la Guerra de Corea (Seúl), Filipinas (Manila), ni en los ataques durante las campañas de contrainsurgencia contra el grupo terrorista ISIS como la Batalla de Mosul de 2016-2017 (inicialmente se dijo a los civiles que se quedaran), Raqqa de 2017.

2. Proporcionaron rutas seguras y una zona humanitaria para evacuar a los civiles. A pesar de los informes de que las Fuerzas de Defensa de Israel realizaban operaciones cerca de las rutas y la zona, emplazaron soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel a lo largo de la ruta para proteger a los civiles mientras Hamás impedía que los civiles utilizaran las rutas, atacaba a los civiles en las rutas para incluir disparos y emplazaba lanzacohetes junto a la ruta y la zona.

3. Utilizó algo más que octavillas para notificar, localizar y pedir a los civiles a evacuar temporalmente las principales zonas de combate. Israel ha lanzado más de 7,2 millones de octavillas, pero también ha realizado más de 79.000 llamadas telefónicas directas, ha enviado más de 13,7 millones de mensajes de texto y ha dejado más de 15 millones de mensajes de voz pregrabados para notificar a los civiles que deben abandonar las principales zonas de combate. Estados Unidos nunca ha desplegado estas otras medidas electrónicas directas, especialmente a esa escala para llegar a los civiles.

Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any military in history — above & beyond what international law requires & more than the US did in its wars in Iraq & Afghanistan — setting a standard that will be both hard & potentially problematic to repeat. 🧵

— John Spencer (@SpencerGuard) May 4, 2024