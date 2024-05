El líder terrorista de Hamás Ismail Haniyeh ha anunciado este lunes que los terroristas han aceptado el alto el fuego con Israel. «Después de que Hamás aceptara la propuesta de alto el fuego de los mediadores, la pelota está ahora en el tejado de la ocupación israelí, que debe decidir si acepta el acuerdo de alto el fuego o lo obstaculiza», ha indicado el terrorista.

Al anuncio del alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista de Hamás, han seguido celebraciones en las calles de Gaza, donde una multitud ha vitoreado y disparado al aire después de que los terroristas les informaran de la propuesta de alto el fuego con los mediadores Egipto y Qatar.

Sin embargo, Israel ha advertido de que la oferta que Hamás dice haber aceptado no es la que ha acordado con Jerusalén. Funcionarios israelíes han reconocido que el equipo negociador de Israel acaba de recibir la respuesta de Hamás de los mediadores de Qatar y Egipto. Israel está evaluando ahora cuidadosamente la respuesta de Hamás y emitirá comentarios este lunes por la noche.

En un principio, Israel ha afirmado que «ésta no es la misma propuesta» para un acuerdo que Israel y Egipto acordaron hace 10 días, y que sirvió de base para las negociaciones indirectas desde entonces. Se han insertado «todo tipo de cláusulas».

⚡️More from the celebrations in Gaza pic.twitter.com/kjVd1GRx4Z

— War Monitor (@WarMonitors) May 6, 2024