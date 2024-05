El líder terrorista de la Yihad Islámica palestina, Aiman Zaarab, que dirigió uno de los asaltos en el kibutz de Sufa durante la masacre del 7 de octubre en Israel, liderada por el grupo terrorista de Hamás, ha muerto en un ataque aéreo de Israel en la ciudad fronteriza con Egipto de Rafah, según las Fuerzas de Defensa.

Fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Servicio de Seguridad Shin Bet en un comunicado conjunto han informado que se encontraba escondido en un apartamento, desde donde organizaba los ataques de los terroristas de la Yihad Islámica para enfrentarse a las fuerzas de Israel en su operación inminente en la ciudad de Rafah.

Las Fuerzas de Defensa han proporcionado además unas imágenes aéreas granuladas, en las que se ve cómo el edificio en el que se encontraba el terrorista salta por los aires tras ser alcanzado por una bomba lanzada por un caza.

🔴ELIMINATED: Aiman Zaarab

Zaarab was one of the Islamic Jihad Rafah Brigade commanders, responsible for the Islamic Jihad Nukhba force’s attack on Kibbutz Sufa and the Sufa military post during the October 7 massacre.

