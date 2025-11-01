El Ejército de EEUU publica un vídeo de un dron que muestra a Hamás saqueando un camión de ayuda en Gaza

El Ejército de Estados Unidos ha publicado este sábado 1 de noviembre en redes sociales un vídeo de un dron mostrando a los terroristas de Hamás saqueando un camión de ayuda en la Franja de Gaza. Las imágenes del dron muestran a terroristas de Hamás apropiándose de suministros humanitarios.

Según el comunicado oficial, el material ha sido compartido como parte de la documentación de actividades del grupo terrorista durante la actual escalada de tensión en la región.

Contenido del vídeo

En las imágenes se observa a varios terroristas de Hamás, apoderándose de cajas de alimentos, medicinas y otros suministros destinados a la población civil. Las fuerzas estadounidenses han explicado que la intención de publicar el material es demostrar la interferencia del grupo en la distribución de ayuda humanitaria.

El convoy humanitario se encuentra cerca de la ciudad de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. El material, compartido por las fuerzas estadounidenses, documenta la interferencia de grupos armados en la distribución de ayuda destinada a la población civil.

US Drone Observes Aid Truck Looted by Hamas in Gaza TAMPA, Fla. – On Oct. 31, the U.S.-led Civil-Military Coordination Center (CMCC) observed suspected Hamas operatives looting an aid truck traveling as part of a humanitarian convoy delivering needed assistance from… pic.twitter.com/BFa2BPwk2a — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 1, 2025

El Centro de Coordinación Militar Conjunta de EEUU (CMCC) ha documentado el robo a través de un dron mientras se supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza. El CMCC ha sido alertado del saqueo a través de la videovigilancia de un dron MQ-9 estadounidense que sobrevolaba Gaza como parte del monitoreo del alto el fuego entre Israel y Hamás. Según informó CENTCOM (Comando Central de Estados Unidos), los terroristas de Hamás atacaron al conductor del camión, se llevaron la ayuda y el vehículo, después de mover al conductor al borde de la mediana de la carretera. El estado actual del conductor no ha sido confirmado.

Israel ha acusado en diferentes ocasiones a Hamás de robar suministros. En cambio, la ONU ha destacado que ha habido una reducción significativa de robos tras el cese de hostilidades. Israel ha denunciado que Hamás roba suministros de las entregas realizadas por la ONU y otras organizaciones internacionales.

La ONU ya admitió en agosto que casi nueve de cada diez camiones que ingresaban en la Franja de Gaza con ayuda humanitaria fueron saqueados antes de llegar a su destino. Los responsables de estos saqueos incluían tanto residentes desesperados por la escasez de recursos y grupos terroristas, entre los que se encuentra Hamás, según las estadísticas oficiales de la ONU. Israel ha acusado a los terroristas de Hamás de robar ayuda humanitaria para después venderla a los habitantes de la Franja de Gaza.