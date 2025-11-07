EEUU acusa a Irán de intentar atentar contra la embajadora de Israel en México

Estados ha acusado a Irán de organizar el intento de asesinato de Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, frustrado por los servicios de seguridad mexicanos a principios del pasado verano. La Guardia Revolucionaria de Irán habría planeado el atentado contra la diplomática desde finales de 2024, pero «el esfuerzo fue contenido y actualmente no existe ninguna amenaza», según han informado altos funcionarios de EEUU a medios estadounidenses.

El Ministerio de Exteriores israelí ha agradecido a las autoridades mexicanas que haya evitado el intento de asesinato contra la embajadora. Israel ha agradecido, en un comunicado de prensa publicado este viernes, que México haya desarticulado «una red terrorista dirigida por Irán».

De acuerdo con el medio estadounidense Axios, que adelantó la noticia, el plan para atentar contra la vida de Kranz Neiger habría comenzado a organizarse a finales del pasado año. Fuentes del Gobierno de Estados Unidos han confirmado al mismo diario que el plan de Irán es otra prueba de «la extensa red» con la que la dictadura islámica opera en el extranjero contra «objetivos estadounidenses e israelís», especialmente en Latinoamérica. «Este es sólo el último de una larga historia de intentos de asesinato perpetrados por Irán en todo el mundo contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que no esté de acuerdo con el régimen. Es algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní», han asegurado autoridades de Estados Unidos a medios locales.

Las mismas fuentes han asegurado que la operación habría sido dirigida por la Unidad 11000 de la Guardia Revolucionaria iraní, que durante años ha reclutado agentes por toda Latinoamérica «desde la embajada de Irán en Venezuela».

El Ministerio de Exteriores de Israel también ha manifestado que sus agentes de seguridad e inteligencia «continuarán trabajando incansablemente» en cooperación con otras agencias del resto del mundo «para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos».