El nombre de Antonio Villaraigosa es sinónimo de ‘latino power’ en Estados Unidos . El carismático ex alcalde demócrata de la ciudad de Los Ángeles entre 2005 y 2013, Villaraigosa, de ascendencia mexicana, fue el primer alcalde hispano de Los Ángeles desde 1872. Se hizo una reputación gracias a haber superado una infancia dura (su padre era alcohólico) y haber salido de las ‘pandillas’, las que abandonó cambiando sus amistades y dando un vuelco a su vida, estudiando en el East Los Angeles College y, más tarde, en la UCLA, donde se graduó en Historia y asistió al Colegio de Leyes del Pueblo (People´s College of Law). El ex alcalde de Los Ángeles es recordado entre otras cosas por la Operación bache, cuya meta era la de reparar 35 000 baches en 14 semanas. Villaraigosa recibe a OKDIARIO en Madrid —»una ciudad maravillosa», no para de repetir con fascinación – para hablar de las cualidades de un buen alcalde y los consejos que daría José Luis Martínez-Almeida.