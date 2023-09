El líquido casero para tener siempre las gafas limpias: los pasos para hacerlo

La correcta higiene de las gafas es importante no sólo para poder ver bien sino además para evitar causar daño a los cristales. Muchas veces, con el apuro de la rutina, les quitamos la suciedad con una camiseta o camisa de algodón. Y eso es un error. Necesitas un paño, y tampoco está de más que sepas cómo hacer líquido casero para limpiar las gafas en cualquier parte.

Aunque no pasa nada si una vez en la vida quitas la suciedad de los cristales con tu camiseta, con el paso del tiempo esta acción acabará deteriorando las gafas y dificultándote la visión. Al salir a la calle podrías estar poniendo en riesgo tu salud y la de tu familia.

Líquido casero para tener siempre las gafas limpias

Como probablemente lleves tu líquido de limpieza para las gafas a todas partes, puede que te lo olvides en la oficina o de un amigo. La buena noticia es que es fácil elaborarlo tú mismo con unos pocos elementos, ahorrando dinero y dejando de depender de él. Solamente necesitas agua destilada, jabón líquido de pH neutro y un pequeño bote de aerosol para poder rociar la mezcla.

En un recipiente, vierte 50 ml de agua destilada o purificada y añade tres gotitas de jabón líquido pH neutro como el de las manos. Ponle una tapa al recipiente y agita hasta obtener un líquido homogéneo. Algunos también le añaden unas gotitas de alcohol isopropílico, pero te recomendamos que primero intentes de esta forma. Si el líquido te funciona, no deberías añadirlo.

Acto seguido, pasa el líquido al bote con aerosol y pulveriza sobre los cristales de las gafas tanto por detrás como por delante. Espera unos segundos a que actúe, y remueve el líquido con un paño o gamuza de microfibra haciendo movimientos directos. Equivocadamente, algunos hacen movimientos circulares con lo que la suciedad eliminada acaba volviendo a los cristales.

Tras unos segundos de movimientos directos, tus gafas lucirán como si hubieran salido de la óptica ¡o mejor!

Otros consejos para limpiar las gafas

Más allá de lo dicho, te sugerimos que, si no tienes líquido comercial o los elementos para elaborar el tuyo, no uses otros líquidos. Utilizando limpiacristales o productos químicos corrosivos podrías afectar la graduación de las gafas, y tal vez queden inútiles.

Luego, las telas que llevas puestas no son buenas para la limpieza porque puede que tengan suciedad acumulada.

Si vas a limpiar tus gafas bajo un chorro de agua, fíjate de secar entonces las monturas para que no se oxiden.