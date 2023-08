Nos la han colado: las gafas de luz azul no funcionan

Las gafas de luz azul no funcionan, la que parecía la solución para unos ojos cansados de pantallas parece que no son tan eficaces como parecían. Los ojos es una de las partes del cuerpo que más debemos cuidar, forma la parte esencial de nuestro día a día. Puede ser el responsable de los dolores de cabeza y de ojos, de una manera que quizás no podamos evitar con las gafas de luz azul. Un complemento que quizás no termine de funcionar como pensábamos, hay un estudio realizado por profesionales que así lo indica.

Las gafas de luz azul no funcionan

Laura Downie es una profesora asociada de Optometría y Ciencias de la Visión en la Universidad de Melbourne (Australia) que ha estudiado a fondo la incidencia de las gafas de luz azul. Lo ha hecho de tal forma que ha publicado los resultados de ese estudio dejando a todos en shock.

Tal como indica en este estudio: “Durante bastante tiempo ha habido un debate sobre si estas lentes con filtros de luz azul son útiles o no para reducir la fatiga ocular. Es un tema controvertido. Pero la ventaja de las revisiones sistemáticas es que permite poner en común y evaluar de una forma crítica la mejor evidencia clínica disponible actualmente. Esto permite tener una imagen más clara sobre si algunas intervenciones, como el uso de este tipo de lentes, son efectivas y seguras»

Lo que realmente ha dado Downie es una respuesta a las gafas de luz azul, uno de los elementos que ha acabado siendo relevante los últimos tiempos. Gracias a estas gafas, muchas personas han tenido la fe de que sus ojos no se cansaban tanto ante las pantallas. Especialmente aquellos que trabajan con ellas y sufren una mayor fatiga visual.

Según los datos con los que trabaja y la revisión que ja realizado a partir de su propio estudio: “no apoyan la prescripción de lentes con filtros de luz azul para la población general con la intención de reducir la fatiga ocular asociada al uso de un ordenador. Es importante que tanto profesionales como consumidores están el tanto de estos hallazgos».

Por lo que siguiendo las directrices de esta profesional: “A día de hoy falta conocimiento sobre los resultados clínicos pueden ser distintos en diferentes poblaciones (por ejemplo, en gente mayor frente a gente más joven) o a través de diferentes productos». Por lo que quizás no sean tan eficaces como nos han hecho creer.