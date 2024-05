Evita estas frases cuando tengas una entrevista laboral: cómo prepararse

Antes de una entrevista de empleo solemos tener algo de nervios. No sabemos qué nos preguntarán y a veces no estamos preparados para ello. Se aconseja tener antes información de la empresa y a la vez que evita estas frases cuando tengas una entrevista laboral.

Lo mejor es que no las repitas, las dejes de lado y te centres en otras cosas mucho más productivas. Al parecer, son cosas que no gustan los entrevistadores.

Evita estas frases a la hora de tener una entrevista de trabajo

En general, la palabra demasiado siempre queda mal, como decir que uno es demasiado perfeccionista o demasiado buen trabajador… lo que sea porque da sensación de que entonces no es así y suena muy exagerado. Establece que es algo de exceso y no se está concretando nada.

De la misma manera que decir que es una persona «multitarea» o multitasking no es algo que esté mal porque realmente muchas empresas lo solicitan actualmente. Pero todo ello debe estar reprobado con ejemplos evidentes porque decirlo no cuesta nada y todos podemos establecerlo.

Mientras que la frase: «no sé hacerlo, pero aprendo rápidamente» podía ser atractiva en el pasado y ahora es algo más mermado. Y a la vez si no se demuestra con hechos, también queda reamente vacío y poco creíble.

Otra cosa es contentar al entrevistador mostrando demasiado interés por el trabajo y la empresa. Está bien un cierto interés y conocer entonces la empresa pero sin pasarse porque nadie se lo cree.

Qué no debes decir en una entrevista de trabajo

Qué hacer y que no hacer cuando tenemos una entrevista no es algo tan fácil y que se lleve a la ligera. Son momentos en los que nos ganamos mucho. Pero a veces los nervios pueden pasar malas pasadas.

Ha sucedido veces que una persona parece apta para el puesto por su experiencia y luego resulta que no acaba de tener ni las ganas, ni el interés , ni la motivación que se espera en tales momentos.

Hablar mal de anteriores jefes

Está claro que si no hemos tenido una buena experiencia en otros trabajos, mejor obviarlo pero nunca dejar al anterior jefe como una persona incompetente ni tampoco hablar mal de él. Demuestra realmente poco tacto por parte de quien busca empleo. Los reclutadores pueden pensar que harás lo mismo con los nuevos jefes, en la empresa o con ellos mismos.

Hablar mal de tus compañeros

Tampoco se te ocurra hablar mal de otros compañeros de trabajo aunque no te caigan bien. No está bien visto y puedes parecer como el que lo critica todo. Esto no suele gustar porque creen que una persona así no es una buena influencia dentro de la empresa.

Sacar el tema de las vacaciones desde inicio

En una entrevista quieren conocer sobre ti. Sobre lo que puedes aportar a la empresa y si encajas en ese puesto de trabajo. por descontado tendrás tus vacaciones pero no es algo que debas saber, o preguntar de buenas, lo normal es que tengas dudas sobre el puesto, tus tareas y también el sueldo, pero esto último es algo que debe decir y sacar a la luz la persona que está haciendo la entrevista primero.

Entonces, ¿qué debes hacer o decir en una entrevista laboral?

Preparación sobre el puesto y la empresa

Según Indeed, es importante antes de acudir a tu entrevista, asegurarte de hacer la tarea, como que investigues todos los detalles sobre la compañía, el equipo profesional y el puesto al que te postulas.

Has de comprender bien cuáles son los valores, la cultura y la misión de la empresa, y demostrar que posees las virtudes y los conocimientos necesarios para encajar. De manera que podrás contestar con seguridad todo aquello que te pregunten sobre estas cuestiones. Pregunta también y muestra interés, pero dentro de la prudencia y no te pases.

Frases más claras y concisas: entrevista laboral



No te vayas por las ramas, no cuentes tu vida ni la de la empresa, a nadie le interesa. Si te pasas entonces te pueden juzgar mal. Debes responder siempre en forma de frases algo más cortas, claras y concisas. Es por esto que debes prepararte bien para no liarte con estas frases.

Demostrar ganas de aprender

En Indeed destacan que , si bien gran parte del éxito de una entrevista de trabajo recae en demostrar que eres el candidato idóneo para el puesto, es importante tomar una dosis de humildad y evitar parecer demasiado pretencioso o arrogante.

Para esto hay muchas cosas que podemos hacer como demostrar una actitud para aprender, seguir adelante y actualizar sus conocimientos y avanzar en sus carreras; al fin y al cabo, eso revertirá en el éxito de la compañía.

Ya sabes algunas cosas que debes hacer y qué no cuando tengas una entrevista laboral, pues no es una tarea tan fácil y si nos escapa algo, podemos perder el puesto.