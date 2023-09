Violeta Mangriñán sorprende con un desnudo en el ecuador de su segundo embarazo

Poco a poco y, con el paso de los años, Violeta Mangriñán continúa haciendo realidad muchos de sus sueños. El pasado mes de julio, la joven anunció en Instagram que estaba esperando su segunda hija con Fabio Colloricchio, a quien conoció durante su etapa en Supervivientes 2019. Desde entonces siguen juntos, ¡y están formando una preciosa familia!

La segunda bebé, que recibirá el nombre de Gia, nacerá a finales de enero de 2024 si todo sale tal cual está previsto. Violeta Mangriñán, tirando de esa honestidad que le caracteriza, ha ido comentando a sus seguidores todas las novedades de este segundo embarazo, que está siendo bastante diferente al anterior.

Es más, esta vez se siente más cómoda con su cuerpo. Hasta tal punto que, para celebrar que se encuentra en el ecuador del proceso de gestación, Violeta Mangriñán ha querido dejar completamente sin palabras a sus seguidores. ¿De qué forma? Con una fotografía en la que aparece posando completamente desnuda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Violeta Mangriñan (@violeta)

«nap nap. 19+6 🥚 50% loading» es el mensaje que la ex concursante de Supervivientes 2019 escribió en esta publicación que compartió con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram. En la imagen, vemos a la valenciana recién salida de la ducha, con una toalla en la cabeza y sin una sola prenda en su cuerpo.

Aunque no se ve con exactitud su rostro, sí que se aprecian sus curvas por el proceso de gestación. ¡Está realmente espectacular! Hace tan solo unos días, la influencer confesó que este segundo embarazo está yendo todo mucho más rápido, incluyendo el tamaño de su barriga. A pesar de todo, y de que no es la primera vez que se muestra al desnudo durante un embarazo, lo cierto es que Violeta no puede estar más feliz por esta nueva etapa en su vida. ¡Nos encanta verla así!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Violeta Mangriñan (@violeta)