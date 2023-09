Las propiedades y las ganancias de Violeta Mangriñán, al detalle

Violeta Mangriñán comenzó su trayectoria televisiva de la mano del programa Mujeres y hombres y viceversa y, desde entonces su carrera como rostro conocido del país se disparó. Ha participado en realities muy seguidos de la parrilla nacional como por ejemplo Supervivientes, algo que le hizo que su popularidad continuara en aumento. Sin embargo, han sido las redes sociales las que han puesto el broche de oro a su trayectoria, posicionándola como una de las influencers más seguidas y queridas de España. A través de dichas plataformas comparte con sus más de dos millones de seguidores su día a día, además de sus decisiones más importantes, como la última que ha tomado: mudarse a Madrid para dejar atrás su sueño construido en Valencia.

Hace tan solo unos años, Violeta mostraba a sus followers la residencia que había adquirido en su ciudad natal, donde había construido a su gusto una vivienda en la que pretendía comenzar a formar una familia con Fabio, su actual pareja y padre de sus dos hijas. Se trata de una vivienda ubicada en una parcela de 572 metros cuadrados, de los cuales 238 están edificados. Cuenta con tres plantas y, según ha podido saber una conocida revista, en las escrituras oficiales, se puede comprobar como Violeta es la única dueña de la casa. Pese a los buenos momentos que han vivido este año instalados entre estas paredes, la influencer ha decidido volver a Madrid algo que ha generado un gran interés en saber las propiedades que puede llegar a mantener la creadora de contenido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Violeta Mangriñan (@violeta)

Según ha narrado ella misma en su perfil de Instagram, de momento Villa Favioleta no estará a la venta, simplemente la alquilarán. Debido a sus dimensiones, los expertos inmobiliarios le han aconsejado hacerlo en el mercado futbolístico pero, por ahora, se desconoce si habrá aceptado la propuesta o no. De momento, lo único que se sabe es que la influencer ya está instalada en Madrid junto a su pequeña, su pareja y el bebé que viene en camino.

Stories de Instagram de Violeta Mangriñán / Instagram

La revista Lecturas ha sido la encargada de conocer las escrituras de la casa, al igual que de asegurar que, bajo su propiedad, Violeta no tiene más residencias a parte de la valenciana. La casa a la que se han mudado por ahora en la capital sería de alquiler. Aun así, más allá de este inmueble, la pareja del cantante también es dueña de su propia empresa, Violetashop SL, la cual dio de alta en 2019. Estaba centrada en la comercialización y distribución de textiles, ropas calzados y complementos pero la pandemia y su embarazo posterior provocó que el proyecto no saliera adelante. No obstante, la sociedad sigue dada de alta y, de acuerdo con lo publicado en el medio citado, es probable que existan nuevas iniciativas que hagan de nuevo resurgir a la empresa.

Haciendo un breve balance de lo conocido, los principales beneficios de Violeta vendrían de la mano de las campañas publicitarias en las que participa tanto dentro como fuera de la red, sin contar con los negocios que pueda tener a su disposición y que a día de hoy sean completamente desconocidos. Aunque Violeta siempre se ha definido como una mujer económicamente independiente (y sus hechos lo demuestran como tal), cabe recordar que Fabio, su pareja, poco a poco está logrando hacerse un hueco en el mundo de la música, consiguiendo una gran masa de fans que le siguen en cada paso que da sobre los escenarios.