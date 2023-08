Violeta Mangriñán dice adiós a su sueño valenciano entre lágrimas

Fue a principios de año cuando Violeta Mangriñán anunció haber establecido la que parecía su residencia definitiva en Valencia tras varios años viviendo en Madrid. No obstante, sus circunstancias laborales, al igual que las de su pareja y padre de su hija, Fabio Colloricchio, han cambiado mucho desde entonces. Pues su trabajo como creadora de contenido y cantante, respectivamente, obliga a la pareja a pasar una gran parte de su tiempo en la capital madrileña y por consiguiente, a separarse de la pequeña Gala.

De este modo, fue el pasado mes de marzo, antes de que se conociera que está esperando su segunda hija, cuando la valenciana anunció a sus más de dos millones de seguidores en Instagram, su intención de mudarse de nuevo a Madrid y poner en alquiler la espectacular casa en la que vive en la capital de la provincia homónima y de la Comunidad Valenciana, a finales de este mes de agosto. «La vida son etapas y decisiones, de todas se aprende y los cambios son siempre para mejor. No hay fracaso ni error cuando uno trata de hacer lo mejor, solo aprendizaje, en eso consiste la vida y aquí estamos. Hola de nuevo, Madrid. Los chicos de la inmobiliaria me dijeron que si quería alquilarla para el mercado futbolístico de este año tendría que irme en agosto, a principios, porque han de dejar a los jugadores ya colocados en sus casas para empezar la temporada», explicó.

Violeta Mangriñán en un evento en Madrid / Gtres

Así, el momento ha llegado. Ha sido este martes cuando Violeta ha compartido con los usuarios que la siguen en la ya citada red social que ha iniciado el proceso de traslado de sus pertenencias y las de su familia a Madrid. Entre lágrimas, la influencer ha reconocido que espera que esta «no sea la última mudanza que haga, pero que la próxima tarde un par de añitos por lo menos». Asimismo, Violeta ha dado constancia del malestar emocional que siente en estos momentos debido a las hormonas propias del embarazo. «Iba a deciros que me recordéis no hacer nunca más una mudanza embarazada, pero se me olvidaba que no pienso tener más hijos», ha comenzado diciendo.

«Hoy voy a llorar todo el día, porque amo esta casa y porque yo me encariño hasta de un lápiz, además que con las hormonas haciendo de las suyas, que os voy a contar (…) Buen día, mañana hablamos», ha añadido.

Stories de Instagram de Violeta Mangriñán / Instagram

El nuevo hogar de Violeta en Madrid

Siendo conscientes de la casa que construyó en Valencia, era evidente que Violeta no iba a escatimar en gastos para su nuevo hogar. Tal y como ella ha mostrado en sus redes sociales en las últimas semanas, el domicilio en que resida la ex Superviviente junto a Fabio y sus hijas, que ella misma ha encargado decorar a su gusto, dispone de cuatro habitaciones y tiene «una especie de zona loft» en la buhardilla. Asimismo, se trata de un ático dúplex alejado de la zona centro de Madrid y, en propias palabras de la influencer, también de Valdebebas, el área residencial dividida entre los barrios de Timón y Valdefuentes, en el norte de la ciudad de Madrid, donde vivían antes de poner rumbo a Valencia.