Violeta Mangriñán está en uno de los mejores momentos de mi vida. Después de haberse enamorado de Fabio Colloricchio, de haber formado una familia junto a él y de haber cumplido el propósito que tenía de vida, la influencer vuelve a estar de celebración. «Una personita más se une a nuestra historia…Estamos deseando conocerte…», ha compartido con us seguidores, desvelando su segundo embarazo con un vídeo de lo más emotivo que no ha tardado en llenarse de comentarios de alegría.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio en un evento

Esta buena nueva, que parece no haber pillado por sorpresa a la tiktoker Lolalolita, coincide con un aniversario muy especial para la ex superviviente, justo cuando se cumplen 4 años del inicio de su historia de amor con el argentino. Es más, antes de comunicar este segundo embarazo, la ex concursante de Mujeres y hombres y viceversa compartía varias fotografías junto al que se ha convertido ya en el amor de su vida. «Hoy se cumplen 4 años de esa foto. Hace 4 años que decidimos empezar una vida juntos y no soltarnos de la mano. Quién nos iba a decir ese día todo lo que estaba por venir durante estos años. Feliz aniversario amor mío», ha escrito. Y, como regalo por esta fecha marcada en rojo en su calendario, Violeta Mangriñán ha querido anunciar a bombo y platillo la buena nueva.



Su historia de amor

Los inicios de su romance comenzaron en Supervivientes y, aunque no fue sencillo y nadie confiaba en esta historia al finalizar el reality, a día de hoy se han convertido en uno de los tándem televisivos más aclamados de la actualidad. En Honduras, la influencer rompió su relación con Julen y dio rienda suelta a su amor por el argentino, aunque a las puertas del confinamiento se enteraría de que le había sido infiel. Sin embargo, decidió apostar por su romance y hasta día de hoy.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio en un plató de televisión

«Lo nuestro tiene muchísimo mérito porque de todo este tiempo estuvimos casi 3 meses en una isla viéndonos el gepeto todos los días. Feos, delgados, desnutridos, con pelos en el bigote y en todas partes… Además, otros tres meses fueron de confinamiento, por lo que es una relación a prueba de bomba. Lo nuestro va pa’ boda y pa’ todo… si hemos superado eso… ¿qué más?», dijo entonces Violeta.

Su segundo embarazo

Juntos, y contra todo pronóstico, pusieron el broche de oro a su relación el pasado 31 de julio, dando la bienvenida a su primera hija en común, Gala. La influencer decidió compartir el paso a paso de su embarazo en la red y, cuando conoció a la niña de sus ojos, no dudó en anunciarlo por todo lo alto: «Gracias por hacernos sentir el amor más grande que jamás sentiremos». Todo salió perfecto, pero durante el parto hubo una complicación que ella misma se encargó de narrar: «Empecé a tener fiebre y escalofríos con tembleques justo poco antes del expulsivo. Me dieron medicación, hizo efecto y en cuanto empecé a empujar a los treinta minutos nació Gala». Ahora, Mangriñán se enfrenta a una nueva aventura en la maternidad.