Toñi Moreno expulsa a un invitado del plató de ‘Secret Story’. La presentadora ha perdido la paciencia con varios familiares de los concursantes. La andaluza ha vivido una de sus noches más complicadas en directo.

La gala de ayer de ‘La casa de los secretos’ fue muy complicada para la presentadora. Se vio obligada a tomar medidas drásticas con algunos familiares de los concursantes del reality y ha mostrado su enfado en el programa.

Al primero que expulsó fue a Jonathan, el hermano de Cora, después de que haya tomado la iniciativa de saltarse las normas. El invitado volvió a levantarse de su sitio para hacer un alegato a favor de su hermana y Toñi Moreno se ha visto obligada a expulsarlo.

Jonathan: «La diferencia entre Nissy y Cora es que Cora se levanta cada mañana para hacer felices a los demás» #SecretNoche7 pic.twitter.com/pYW9ZBHKRD — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 27, 2022

«Jonathan, ahora me vas a hacer un favor. Fíjate que me caes muy bien, pero estamos todos sentados con una distancia de seguridad y tú te la has saltado, te invito a que te vayas. Puedes salir del plató. Ya está», ha dicho la presentadora poniéndose más seria que nunca. Sin embargo, este no ha sido el único encontronazo que se ha producido en directo.

Toñi Moreno ha tenido una pequeña discusión con Kamal, el tío de las mellizas Nissy y Laila. Este familiar es muy expresivo a la hora de defender a sus sobrinas, pero este domingo se ha pasado atacando a Cristina Porta.

«Te voy a dar la última oportunidad de quedarte aquí y participar de esto. No te voy a permitir que digas que aquí hay tongo y que insultes a nadie. La próximas te voy a invitar a que salgas del plató. Si no confías en nosotros, estás invitado a irte», ha comunicado la presentadora ante los ataques del invitado hacia la colaboradora de ‘Secret Story’.