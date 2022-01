Héctor se convirtió en el primer expulsado de ‘Secret Story’. Por lo tanto, como ya es costumbre, este domingo ha estado presente en el debate del reality, donde daría una entrevista junto a Toñi Moreno sobre su experiencia en la casa.

El fotógrafo no parece estar muy contento. Entre otras cuestiones, ha vuelto a recalcar que su intención era la de haber sido expulsado del reality, entre otros motivos, porque le resultaba aburrido. En el desarrollo del debate, el exconcursante hablaba de su experiencia con cierta desgana, lo que ha terminado por encender a la presentadora, brindándole un «zasca» que le ha dejado totalmente enmudecido.

Héctor (@HectorCruz_Ofi) se ha convertido en el primer expulsado de Secret Story #SecretGala2 pic.twitter.com/WtbVYMsZIt — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 26, 2022

Sin pelos en la lengua, Héctor aseguró que la experiencia le aburrió enseguida, y que era totalmente diferente a como se la habían vendido: “Me dijeron ‘esto es una caja mágica’, y yo allí nada de magia, me veía encerrado entre cuatro paredes, me aburrí” comentaba. De inmediato, la presentadora respondió: “Es una caja mágica, si tú la haces mágica”.

Aunque la presentadora catalana no se quedó ahí, prosiguió explicándole su perspectiva después de las desganadas palabras del fotógrafo: “Si a mí me dicen que viva la experiencia yo lo que quiero es conocer a todos. Meterme hasta el fondo, pero no esperar que pasen las horas. Eso no es vivir la experiencia” a lo que no obtuvo respuesta por parte del reciente expulsado.

Héctor se defiende de las críticas por su actitud en @SecretStory_es: «Simplemente, me aburrí» #SecretNoche3 https://t.co/Ij7pPKQ0WO — Telecinco (@telecincoes) January 30, 2022

A raíz de este encuentro verbal, en el plató se abrió un debate en el que había distintas opiniones acerca del concurso que hizo. Bibiana Fernández no quiso desaprovechar la oportunidad de dirigirse y opinar acerca de su participación: “Voy a hacer un poco de psicólogo” haciendo referencia a momentos en los que fue criticado por ir de ‘coach’, a lo que el fotógrafo respondió al instante: “Ten cuidado que luego te dicen que das la chapa”.

Ante esta breve disputa, la presentadora se dirigió al primer expulsado: “Bibiana que diga lo que quiera.” a lo que finalmente añadió: “Te has equivocado. No pasa nada. Yo me he equivocado con trabajos, con gente…”