Toñi Moreno se ha puesto al frente del debate de ‘Secret Story: la noche de los secretos’. La presentadora, muy nerviosa, ha querido lanzar una firme y bonita promesa a la audiencia.

La andaluza será la conductora de los debates en esta primera edición de anónimos del concurso de Telecinco. Toñi Moreno ha comenzado su primera gala como presentadora de esta aventura con muchas ganas y energía y se ha mostrado muy agradecida por la oportunidad que le han dado tanto la cadena como la productora.

¡Muy buenas noches y bienvenida, @tmorenomorales! Encantadísimos de tenerte entre nosotros en #SecretNoche1 pic.twitter.com/XuyDdui6b2 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 16, 2022

La periodista ha querido lanzar un mensaje a la audiencia y ha expresado cómo se siente ante esta nueva etapa en su vida. La gaditana, al ponerse frente a la cámara, ha reconocido que “nunca he estado tan nerviosa como esta noche tras catorce años presentando programas. Llevo desde los 12 años y puedo decir que esta es la vez que más nerviosa me he puesto”, confesaba la presentadora.

Toñi Moreno ha estado al frente de programas de todo tipo en diferentes cadenas de televisión, sin embargo, la andaluza ha sido consciente de la importancia de la noche de ayer en su carrera profesional.

Para demostrar su implicación, la presentadora ha asegurado a los espectadores que “he podido comprobar a través de redes sociales los que seguía este programa sois los mayores defensores del formato. Tengo esa responsabilidad”, compartía la gaditana.

Para finalizar, la conductora de ‘Secret Story’ ha aprovechado la ocasión para prometer a la audiencia que “no quiero fallarlos, hacerlo bien y aprender. Os leo, os leemos y en todo lo que podamos mejorar aquí estamos”. Por el momento, Toñi Moreno se mostró muy feliz, entusiasmada y con mucho ritmo en el plató del programa.