Toñi Moreno ha recibido una mala noticia justo antes de Nochebuena. La presentadora ha desvelado a través de sus redes sociales que se ha contagiado de Coronavirus en unas fechas complicadas, pues nada le apetecía más que pasar las fiestas junto a su hija.

En plena sexta ola, la periodista no se ha librado de la variante Ómicron. No obstante, ha sido muy cuidadosa y ha explicado que durante los últimos días se había sometido a diversas pruebas que certificasen que tenía Covid-19, y tal y como se esperaba, ha dado positivo.

Tal y como ella misma ha explicado, no ha sido fácil que se confirmase su diagnóstico, ya que a pesar de tener síntomas, seguía dando negativo. Y tras dar positivo, ha sido trasladada a Cádiz en ambulancia para evitar contagios.

“Llevaba con síntomas varios días y después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo… Me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva. Me vuelvo a casa en ambulancia para no contagiar a nadie y confinarme. Me encuentro bien. Es como una gripe un poco más fuerte”, ha escrito la periodista en sus redes sociales.

Una de las mayores preocupaciones de Toñi Moreno era su hija. Muy angustiada por su la pequeña, la periodista ha conseguido controlar todo y ya tiene con quien dejar a Lola durante su confinamiento: “A la niña la he mandado con mis hermanas y mi madre. Está feliz con su primo. Yo soy la que se va a morir de pena por no verla”, expresó, y es que su hija ya entiende la Navidad y a Toñi Moreno le hacía mucha ilusión pasar estas fiestas juntas, no obstante, cada vez queda menos para que se vuelvan a reencontrar.