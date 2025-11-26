Todo sobre Miguel Ángel Muñoz: su edad, su pareja y quién es su ‘Tata’

La industria de la interpretación española nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosas estrellas. Si hacemos una lista con los nombres de los actores que han logrado hacerse un hueco, sin lugar a duda, Miguel Ángel Muñoz tiene que estar en ella. Y es que, el artista se ha consagrado como uno de los actores más queridos y sonados de nuestro país. Una trayectoria profesional donde hemos podido ver al joven darlo todo en la pequeña y gran pantalla. Por ello, realizamos un breve repaso por su lado más personal y por el más profesional.

Nacido el 4 de julio de 1983 en Madrid, Miguel Ángel Muñoz Blanco es un actor de cine y televisión. Su pasión por el mundo de la interpretación podría decirse que lleva casi toda la vida con él. Por ello, siendo tan solo un niño, a los 10 años, comenzó a formar parte de la industria. Y es que, fue a esa edad cuando debutó como actor en la película El palomo cojo. Los años pasaron y el joven se formó profesionalmente. De hecho, estudió en Los Ángeles en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute, y en Argentina se formó en Psicología Integrativa en el Programa S.A.T.

Su carrera profesional

En televisión, ha formado parte de numerosos proyectos audiovisuales. En su currículum figuran títulos como Al salir de clase, Compañeros, Un paso adelante, Vida loca, Infames, Capadocia, Amar es para siempre, entre otros. Asimismo, a nivel cinematográfico, el actor también ha dado vida a muchos personajes. Si hacemos un breve repaso, podemos encontrarnos producciones como Los Borgia, Tensión sexual no resuelta, No controles, Hablar, Daddy Daughter Trip o 100 días con la tata, siendo esta una película documental propia.

Miguel Ángel Muñoz también ha trabajado como actor de doblaje, ha actuado en cortometrajes y ha formado parte de obras teatrales. Además, lejos de quedar aquí, ha sido presentador de formatos televisivos como Como sapiens y Pekín Express. Todo ello sumado a su papel como concursante en MasterChef Celebrity y Danse avec les stars.

Su lado más personal

Por otro lado, a nivel personal, el actor se muestra como una persona activa en redes sociales. Miguel Ángel Muñoz es consciente de que, entre otros aspectos, sin el apoyo del público no sería nadie en la industria del entretenimiento. Por ello, es muy cercano con sus fans en plataformas como Instagram, donde acumula casi 1 millón de seguidores.

A nivel sentimental, han sido varias las parejas que el artista ha confirmado públicamente. Del 2001 al 2003, mantuvo un romance con Mónica Cruz. Años después, el joven presentó a Manuela Vellés como su novia, pero tampoco lograron estar mucho tiempo juntos (de 2009 a 2015). Así pues, una de sus parejas confirmadas más recientes ha sido la cantante Ana Guerra (de 2018 a 2020). Actualmente, se rumorea que mantiene una relación sentimental con la actriz canaria Ariadna Guerra.

¿Quién es su ‘Tata’?

Orgulloso de haberla presentado al mundo, la «Tata» de Miguel Ángel Muñoz era Luisa Cantero Sánchez, su tía abuela. Una mujer que lo crio desde los tres años y que se convirtió en uno de los grandes pilares de su vida. De hecho, su amor era tan grande que le dedicó el documental 100 días con la Tata. Pero, lamentablemente, la mujer falleció el pasado 2023 a los 98 años.