Miguel Ángel Muñoz confiesa qué comió en Camboya durante ‘Pekín Express’: «Probé pene de búfalo»

El Hormiguero ya se prepara para las vacaciones de verano, que este año se han ganado más que nunca, después de una temporada de lo más competida después de tener que pelear por primera vez en más de una década con otro programa por el liderato de las noches. El penúltimo invitado de la temporada ha sido Miguel Ángel Muñoz, actor que ha acudido al plató a promocionar su nueva película, aunque ha tenido tiempo para hablar de su experiencia como presentador de Pekín Express, concurso del que se ha puesto al frente en la plataforma Max, antes conocida como HBO.

Su último proyecto en la gran pantalla se titula Los Futbolísimos 2, que está basada en la exitosa novela de Roberto Santiago. En esta segunda entrega tiene la complicada misión de suplir a Antonio Pagudo, que se encargó de protagonizar la primera parte hace siete años, por lo que los niños protagonistas también han cambiado. Habrá que esperar hasta el día ocho de agosto para ver la película, pero promete ser una de las comedias familiares del verano -con permiso de Padre no hay más que uno 5-.

Miguel Ángel ha charlado con Pablo Motos sobre lo cerca que estuvo de dedicarse al mundo del fútbol y no al cine. El Real Madrid le llamó para hacer una prueba, pero el día antes decidió que lo mejor era emborracharse con sus amigos. Eso le costó una buena bronca y pasar la tarde en el hospital, además de «jugar fatal» al día siguiente y que no le seleccionasen. Desde ese momento no volvió a tomar una copa en su vida y hasta los 25 años no probó el vino, algo que mantiene en la actualidad.

El haber perdido esa oportunidad como futbolista le sirvió para continuar como actor y hace pocos meses debutar como presentador de Pekín Express, el mítico reality que en el pasado presentaron Paula Vázquez y Cristina Pedroche. Muñoz lo hace, esta vez, en la plataforma Max, antes conocida como HBO, llevándole a Camboya.

Sobre el paso por el concurso, Pablo Motos le quiso preguntar sobre si era cierta la información de que había probado el pene de búfalo. El invitado no ha podido evitar reírse, aunque le ha querido dejar claro que «hay otras cosas, hay arañas…». Sobre el plato mencionado, al final sí que ha tenido que responder: «No está tan mal, te lo recomiendo».

Pero no fue el único plató llamativo para nuestros gustos que probó durante aquella grabación: «De todo lo que tuve que probar, que probé pene de búfalo, rata, cucarachas gigantes, escorpión, serpiente… Ni tan mal el pene de búfalo y la rata». Miguel Ángel Muñoz aclara que todos tienen algo en común: «Al final todo te sabe un poco a pollo».

De todos los platos raros que tuvo que probar el invitado de El Hormiguero, hubo uno que fue el que más asco le produjo. «El balut, que es un embrión de pato. En función del tiempo del embrión, cuando lo estás comiendo puedes notar hasta el pico e incluso el pelo de las alas, porque está haciéndose el pato», ha contado. Aunque tiene muchas proteínas y aseguran que es afrodisiaco, al actor no le convenció para nada.