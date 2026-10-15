Rubén se salta las normas en su encuentro con Gema en ‘LIDLT’: «Solo han sido tres besos, no me la he…»

El reencuentro más esperado de La isla de las tentaciones 11 ha llegado, y no ha decepcionado a nadie. Sandra Barneda reunió a los chicos de Villa Playa para decidir quién se enfrentaba al espejo, y todas las miradas apuntaron a Rubén. Antes de dejarle ir, la presentadora le recordó que debía cumplir todas las normas del encuentro, una advertencia que, como se vería después, no sirvió de mucho. En Villa Montaña, las chicas eligieron a Gema, que salió corriendo en cuanto escuchó la llamada de Sandra y se encontró con su novio al otro lado del espejo. Era la primera vez que se veían cara a cara desde que ella lo viera en la cama con Nataly, unas imágenes que la dejaron completamente rota en la última hoguera. Y Gema no se guardó nada: «Me has reventado», le soltó nada más empezar, entre lágrimas.

La conversación fue un intercambio constante de reproches mediante gestos, ya que las normas indicaban que no podían hablar en el reencuentro (pese a que alguna palabra que otra se les escapaba). Gema le echó en cara su acercamiento a Nataly y le dejó claro que creía que había ido mucho más allá con la soltera. Rubén lo negó tajantemente y le aseguró que no había pasado nada más que unos besos: «No he hecho nada. Solo me he dado tres besos, baby». Pero él también tenía cosas que reprocharle. Le recriminó que hubiera hablado mal de él en su villa, que se hubiera borrado la «R» que llevaba por él y le confesó su miedo a que acabara cayendo en la tentación con Javi. Gema, sin embargo, se mantuvo firme en lo que ya había dicho en las hogueras: «Te dije que era la última oportunidad». El tiempo se acabó y Sandra Barneda se acercó para llevarse a Gema, pero entonces llegó el momento que nadie esperaba.

Rubén se salta las normas

Rubén cruzó al otro lado del espejo, esquivó a la presentadora y fue directo a por Gema para abrazarla y hablarle a escasos centímetros ignorando las indicaciones del programa. Sandra Barneda apenas intentó hacer nada por detenerle, aunque no paró de gritarle a la pareja que no estaba permitido que hablasen o se tocasen, algo que se saltaron sin pensárselo mucho.

Ella, lejos de ceder, le pidió que se marchara: «Era la única oportunidad. ¡Déjame en paz!». Rubén acabó yéndose y Sandra se quedó a solas con Gema para darle algunos consejos.

Ahora queda por saber si este encuentro ha sido el punto final de su historia o si todavía queda una última oportunidad en una de las parejas que está llevándose el protagonismo de esta edición de La isla de las tentaciones.