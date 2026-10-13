El susto de Gema en ‘La isla de las tentaciones’ en plena hoguera: «Vamos a llamar al médico»

La tercera hoguera de las chicas en La isla de las tentaciones 11 ha dejado uno de los momentos más angustiosos de la temporada y es que Gema, que había llegado al programa tras tres años de relación con Rubén, se enfrentó a unas imágenes de la otra villa que la dejaron completamente rota. En ellas, aparecía su novio en la cama con Nataly, la soltera con la que ya se había acercado en semanas anteriores y a la que había besado por primera vez durante una fiesta en la piscina. Para Gema, lo que vio significaba que Rubén había cruzado el último límite que le había marcado antes de entrar en el programa. Sus compañeras le pidieron que no apartara la mirada, porque consideraban importante que supiera lo que había hecho su pareja, pero ella no fue capaz de seguir mirando: «No puedo verlo».

La situación se complicó cuando Gema empezó a encontrarse mal y aseguró sentirse mareada. «No me encuentro bien, lo prometo de verdad», repetía ante sus compañeras, visiblemente afectada. Fue entonces cuando Sandra Barneda se acercó a ella para tranquilizarla y le propuso salir a la playa a tomar el aire y que la atendiera el médico del programa. Una imagen que encogió el corazón de sus compañeras de villa, que no se separaron de ella en ningún momento. No era la primera vez que la concursante se derrumbaba en una hoguera: en la anterior ya había llorado al descubrir el beso entre Rubén y Nataly, y llegó a reprocharle que había muchas formas de tentarse, pero no esa, «después de lo que yo he hecho por ti». Para ella, esta experiencia era la última oportunidad que le daba a su relación, y las imágenes de esta semana parecen haberla dejado sin respuestas.

«De amor nadie muere»

Sus compañeras intentaron consolarla como pudieron. «De amor nadie muere», le dijo Paula, que después lamentó la situación: «Me sabe tan mal por ella, ha sido la última oportunidad que le daba a su pareja».

Mara, por su parte, no entendía cómo Rubén había cambiado a «una mujer de los pies a la cabeza» por «un rato» que, en su opinión, «no vale nada». El momento también afectó a Paola, que confesó que lo vivido aquella noche la había marcado: «Yo ya no voy a poder ser la misma».