Rocío Flores ha explicado por qué llaman a Ana María Aldón como «La Chusa». La hija de Antonio David Flores se ha sentado en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para hablar de sus últimas polémicas.

La joven ha querido explicar cómo surgió el mote que le pusieron a la pareja de Ortega Cano durante su participación en ‘Supervivientes’. El inicio de todo se produce en el programa cuando los propios concursantes del programa la llamaban con ese mote, tal y como ha contado la colaboradora.

«Surge en ‘Supervivientes’ de modo gracioso, que realmente ahí cada uno podíamos tener un mote porque éramos un cuadro», comienza explicando Rocío Flores. «Por mucho que quieran decir algunas personas, ni tengo la poca educación ni la poca vergüenza de decirle a una persona en un tono despectivo ‘La Chusa’, y muchísimo menos en las circunstancias en las que estábamos», explica la hija de Rocío Carrasco.

Rocío Flores explica cómo surgió el polémico mote de Ana María Aldón de ‘Chusa’ #AR17Mhttps://t.co/nf45XC0QC6 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 17, 2022

«Conociendo a Ana María como la conocemos, ¿creéis que no me hubiera parado los pies si se lo digo en modo despectivo?», comenta la colaboradora hacia sus compañeros. Por otro lado, la joven ha echado balones fuera y dice no saber quién le puso el polémico mote, pero sí conoce por qué nace en el programa de Telecinco.

«Fue porque íbamos todos hechos un cuadro. Era un poco el rol que teníamos cada uno», explica Rocío Flores. Algunos colaboradores de ‘El programa de Ana Rosa’ han elaborado la teoría y aseguran que fue el propio José Antonio Avilés quién le habría puesto ese mote a Ana María Aldón.

Además, todos ellos han retado al cordobés a contar la verdad este fin de semana en el programa de ‘Viva la vida’ para “que se lo cuente el sábado a Ana María en su cara».