Rocío Flores ha cerrado el año más complicado de su vida, y para empezar el año, la hija de Rocío Carrasco ha transmitido una reflexión sobre las navidades más amargas que ha vivido. Además, la joven ha recordado a su abuela en el primer viaje que ha realizado este nuevo año.

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha conocido este año el desgarrador relato de su madre, con la que lleva muchos años sin tener relación, y que su padre Antonio David Flores y Olga Moreno se han separado. La propia Rocío Flores aseguró en el programa en el que colabora que no pasó la Nochebuena ni Navidad con su familia. La joven ha querido celebrar estas Navidades con la familia de su novio, Manuel.

Tras dar la bienvenida al 2022, Rocío Flores compartió con sus seguidores de Instagram con una íntima reflexión. «Qué bonito es que te tomen de la mano y te devuelvan la calma cuando crees que ya no hay salida. Qué bonito son los detalles que no se compran con dinero», ha escrito la joven en un texto junto a dos imágenes de su último viaje a París.

Durante el camino en coche, Rocío Flores se ha refugiado en las canciones de su abuela, Roció Jurado. «Primer viaje del año. No hay mejor manera de empezar el año que escuchándote», confesaba la joven en una historia en Instagram. A través de varios vídeos, la colaboradora de televisión ha mostrado cómo se conoce los grandes éxitos de su abuela, dejándose la voz cantando ‘Como las alas al viento’ y ‘En el punto de partida’.

De esta forma, la hija de Rocío Carrasco ha querido homenajear a su abuela, después de los distintos homenajes que se han emitido en televisión. «Lo que me importa es la figura de mi abuela, verla a ella me recuerda a mi infancia. Pienso que no la voy a volver a tener conmigo y por eso estoy así», aseguraba la joven.