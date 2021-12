A tan solo unas horas de la emisión de la emisión de ‘El último viaje de Rocío’, el homenaje que Mediaset ha preparado sobre Rocío Jurado, su nieta, Rocío Flores, ha compartido en sus redes sociales una curiosa reflexión que no ha pasado desapercibida.

A través de este especial, verá la luz el contenido inédito que ha estado guardado durante los últimos 18 años. Contenedores llenos de vajillas, candelabros, fotos, cartas, un hecho por el que el clan Mohedano ya está en alerta. No obstante, Rocío Carrasco ha querido dejar claro que la memoria de su madre no va a salir dañada, sino todo lo contrario.

«Eso no le puede entrar en la cabeza a nadie, que yo vaya a hacer lo más mínimo que pueda perjudicar a mi madre. Jamás en la vida», ha expresado la hija de la más grande.

La opinión de Rocío Flores ante la noticia del documental sobre Rocío Jurado: «Va a mantenerse en la línea de silencio» #AR10D https://t.co/MaRXjCABkT — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) December 10, 2021

No obstante, además de centrarse las miradas en Rocío Carrasco, Rocío Flores también se ha convertido en el centro de atención, y a pesar de no querer pronunciarse en televisión, sí que ha compartido en sus redes sociales una reflexión sobre cómo está viviendo esta situación actual.

«Aprendí que la vida cambia en un segundo. Lo que hoy crees que es cierto, tal vez mañana no lo sea. No te aferres a nada, perdona, olvida y empieza de nuevo cada vez que sea necesario. Cambia de camino si no te gusta el que recorres ahora. Y vive con pasión», se podía leer en una publicación de la joven en su cuenta de Instagram.

Tras su año más polémico, Rocío Flores afronta la emisión de este documental en un segundo plano, sin querer pronunciarse acerca del homenaje, ni mucho menos sobre la implicación de su madre, Rocío Carrasco, en el homenaje.