Telecinco emite este martes el especial ‘El último viaje de Rocío’. Un homenaje a la más grande, Rocío Jurado, que apunta a ser uno de los grandes acontecimientos televisivos del año. Supervisado por Rocío Carrasco de principio a fin, la hija de la artista se ha mostrado muy emocionada con este proyecto.

Durante una conversación con ‘El programa de Ana Rosa’, Rocío Carrasco ha confesado que la cadena no le ha informado de a quienes han mandado las invitaciones para el evento. «Quizás a Gloria Camila, tu hermana, también le han ofrecido esa posibilidad. Sabemos que lo han hecho con los Mohedano. No sé si a ti te estorba alguno de ellos, Rocío», le dijo Patricia Pardo.

«Lo único que no me dicen es los invitados que va a haber. Me han confirmado que tenemos a Miguel Poveda, Marta Sánchez, India Martínez, Lorena Gómez, Anabel Dueñas, Gonzalo Hermida y a Adrián Martín», señaló la hija de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco responde a quienes cuestionan que pueda «mancillar» la imagen de su madre: «Eso es impensable» https://t.co/JZhOABVzDB — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 13, 2021

Rocío Carrasco lo tiene muy claro, más allá de las personas que pueda haber en el plató, para ella “lo importante es que mañana va a ser un día maravilloso. Que se va a hacer para y por ella y pienso que va a ser algo increíble en cuanto a ella, su legado, su persona. Los artistas le van a rendir homenaje haciendo versiones de sus canciones».

Por otra parte, Rocío Carrasco ha respondido de forma tajante a todos aquellos que cuestionan que pueda «mancillar» la imagen de su madre: «Eso es impensable», ha señalado, y añade: «Yo nunca haría nada que no fuera en beneficio de mi madre», dejando claro que se trata de un homenaje realizando desde el más profundo cariño, respeto y admiración hacía su madre.