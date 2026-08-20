Pasapalabra continúa su andadura televisiva en Antena 3. Los días de verano no son un impedimento para Roberto Leal y su equipo, pues siempre dejan una buena tanda de entregas grabadas antes de su emisión en televisión. De esta manera, el espectador no pierde la oportunidad de ver el programa de manera lineal. Así pues, esta semana, la audiencia ha sido testigo de la llegada de nuevos invitados al formato. Uno de ellos es Torito, el icónico y divertido colaborador de televisión, que siempre arrasa por cada plató por el que pasa. Una situación que pudo comprar Leal.

Así pues, en un momento determinado del programa, Torito pidió la palabra para contar algo. «Esto no lo he contado nunca, pero ha prescrito ya», comenzó diciendo. Y es que, su historia estaba relacionada con un «escape» que sufrió la primera vez que participó en Pasapalabra. «Estaba muy nervioso y, en la prueba musical, me empezó a coger dolor de barriga», confesó. Un momento muy embarazoso que le llevó a pedir ayuda al equipo de vestuario. Así pues, el colaborador ha contado que le prestaron un pantalón para que se cambiase y no se viera su percance.

Roberto Leal a Torito: «Cuánta sinceridad, ¿qué necesidad?»

Completamente agradecido con el equipo por su discreción, logró concluir su paso por el programa de manera positiva. Eso sí, lo sucedido le llevó a llevar consigo siempre un pantalón de repuesto. Pues, nunca se sabe lo que puede ocurrir. «Se me quedaron las nalgas como las Palabras cruzadas», comentó haciendo referencia a una de las pruebas del formato de Antena 3.

Roberto Leal no pudo ocultar su cara de absoluto asombro. Así pues, con la intención de continuar con el programa, intentó ponerle freno al invitado. «No hace falta tanto detalle, Torito. Por favor, ya está. Basta. Cuánta sinceridad, ¿qué necesidad?», comentó entre risas el presentador. Pero, Torito no se quedó quieto. Minutos después, Verónica Sanz, otra invitada, le ha tirado uno de sus tacones para seguirle el juego. Ante ello, Torito optó por lanzarlo hacia el público. «Torito es un peligro», ha señalado Sanz con humor.

Roberto Leal le pidió calma a Torito, pero él fue a buscar el tacón. De hecho, se llegó a sentar en las rodillas de un asistente al programa. Una situación que comenzaba a salirse de control y que estaba desviando por completo el transcurso normal del concurso. Por ello, Roberto Leal se vio en la obligación de ponerse serio y llamarle la atención al humorista. «Venga, por favor», le pidió. Al final, el programa logró encauzarse, pero Torito no dudó en sumarse a un baile con Javier Alonso. Todo ello para cogerlo en brazos y tirarlo, sin querer, al suelo. Sin lugar a dudas, una tarde repleta de emociones en Pasapalabra.