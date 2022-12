Robbie Williams sorprende con la reedición de ‘Life Thru A Lens’

El cantante británico Robbie Williams ha anunciado una reedición en honor al 25 aniversario de su primer disco en solitario publicado en el año 1997 titulada Life Thru A Lens, el cual incluirá canciones como Angels, Let Me Entertain You y Old Before I die. La nueva edición del disco además se compondrá de demos inéditas, grabaciones de conciertos y remezclas apenas conocidas.

El álbum será una edición especial de lujo que contará con cuatro discos diferentes donde combinará el disco original y todo lo mencionado anteriormente. Además, del audio completo de la película de su concierto Live In Your Living Room, nunca antes publicado en este formato.

I can’t wait to be back on tour in the U.K. & Ireland in October. Tickets available at https://t.co/Ri855lTxLP pic.twitter.com/al69YazKYp — Robbie Williams (@robbiewilliams) September 30, 2022



En el año 1997 se convirtió en número uno de Reino Unido y pasó más de noventa semanas en el top de los cuarenta mejores álbumes. Veinticinco años después acaba de conseguir su decimocuarto número uno con XXV, rompiendo de nuevo el récord de artista en solitario con más números uno en Reino Unido. El artista no para de hacer historia en el panorama musical.



Se encuentra en un número por debajo de Paul McCartney, el cual cuenta con quince, lo que le coloca en uno de los mejores artistas a nivel mundial. El británico ha anunciado que visitará nuestro país a lo largo del próximo año, anunciando únicamente dos fechas en Barcelona los días 24 y 25 de marzo en el Palau Sant Jordi y Santiago de Compostela el 8 de julio. Sus fans están muy emocionados de poder disfrutar el 25 aniversario de este tras varios años sin visitar el país.

Además, el artista ha sido anunciado como cabeza de cartel del Mad Cool que tiene lugar el 6 de julio en la capital, compartiendo escenario junto a Lizzo, Lol Nas X o Machine Gun Kelly.