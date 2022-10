Robbie Williams confirma una segunda fecha en España tras agotar la primera en tiempo récord

Robbie Williams continúa celebrando sus 25 años de carrera como solista con el lanzamiento de XXV. El nuevo álbum del artista británico incluye nuevos temas y versiones regrabadas de los mayores éxitos de larga su carrera en la música.

«Mi nuevo álbum celebra muchas de mis canciones favoritas de los últimos 25 años» señala el artista sobre su nuevo disco. Y añade: «Cada canción tiene un lugar especial en mí corazón, así que ha sido realmente emocionante grabarlas de nuevo».

Tras el lanzamiento del disco, el artista británico se encuentra inmerso en una nueva gira mundial, en la que durante su etapa europea anunció que haría una única parada en España para actuar en Barcelona, y ahora ha anunciado una nueva fecha para la ciudad condal.

Tickets for my European 2023 arena tour are on-sale now! Can’t wait to see you all there xhttps://t.co/5AKR2vZ4ZF pic.twitter.com/zOMspOFPRe

— Robbie Williams (@robbiewilliams) September 30, 2022