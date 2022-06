Robbie Williams pone fecha de estreno a ‘XXV’, un álbum muy especial

Robbie Williams está de vuelta. A través de sus redes sociales, el artista británico ha anunciado el lanzamiento de XXV, su nuevo álbum. Un proyecto musical que contará con un total de 19 canciones y que verá la luz el próximo 9 de septiembre.

Para celebrar este lanzamiento, el artista ha reestrenado Angels, uno de sus temas más icónicos, acompañado de un videoclip muy especial. XXV hará un recorrido por la historia musical de Robbie Williams, con una grandiosa producción musical detrás, que se convertirá en una de sus mayores apuestas hasta la fecha.

Se trata de un trabajo para celebrar los 25 años de Robbie como artista en solitario, y que presenta una colección de los temas que han marcado un antes y un después en su carrera en la música. Un proyecto en el que ha trabajado mano a mano con Jules Buckley, Guy Chambers y Steve Sidwell, y que regrabadas con el Metropole Orkest en los Países Bajos.

My new album XXV is out on September 9th. The album consists of re-recorded and newly orchestrated versions of my greatest hits recorded with the Metropole Orchestra, alongside a few surprises. I can’t wait to share it with you. RW x https://t.co/j2jBznwXGK pic.twitter.com/rpLrjhvHr3

— Robbie Williams (@robbiewilliams) June 7, 2022