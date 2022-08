Robbie Williams no decepciona con ‘Lost’, su nuevo single

Robbie Williams ha vuelto. El artista británico ha anunciado a través de su web que el próximo 9 de septiembre publicará un nuevo álbum de estudio, titulado XXV con el que celebrará por todo lo alto sus 25 años de carrera en solitario en la música.

De esta forma, el decimotercer álbum de estudio de Robbie, y el primero desde el disco The Christmas Present, recuperará algunos de sus temas más conocidos del artista, en nuevas versiones que ha sido producidas y dirigidas por Jules Buckley, Guy Chambers y Steve Sidwell, y que han sido grabadas junto a la aclamada Metropole Orkest.

Además, para acompañar este lanzamiento e ir abriendo boca, Robbie Williams ha publicado un nuevo single, titulado Lost, que no ha tardado en convertirse en un éxito en todas las plataformas digitales a nivel internacional.

“ ‘Lost’ is about the times in my life when I’ve abandoned myself to reckless behaviour” My brand new single ‘Lost’ is out now. I hope you all love this track as much as I do. It means a lot to me. I can’t wait to see you all in October. Rob xhttps://t.co/QXcucRcOhu pic.twitter.com/QtmLO3w6np

— Robbie Williams (@robbiewilliams) August 5, 2022