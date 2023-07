Rauw Alejandro estalla a través de las redes sociales y luego elimina el mensaje

La noticia de la ruptura sentimental de Rosalía y Rauw Alejandro está en boca de todo el mundo. Mucho se ha especulado sobre los motivos que han llevado a la ya ex pareja a tomar esta decisión, siendo la supuesta infidelidad del artista puertorriqueño uno de los rumores que suenan fuerte en las redes sociales.

Unos rumores que tuvo que desmentir el propio Rauw Alejandro a través de su perfil en redes sociales, publicando un comunicado que muchos fans no se creyeron, debido a que el artista apuntaba a que la relación se había terminado hace unos meses, algo que no les cuadraba por las fechas.

«Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad», escribía el artista puertorriqueño.

Cansado de tantos rumores, el artista puertorriqueño publicó un nuevo mensaje, no obstante, tan solo unos minutos más tarde eliminó, arrepintiéndose de haber dado demasiadas explicaciones a los haters sobre su vida personal.

«Wow los que más saben… exactamente terminamos hace dos meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes nuestros fans, una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas pero mentiroso e infiel no es una de ellas. Ya felices?? Pueden dejarnos en paz??», añadió en ese mensaje.

La propia Rosalía también se pronunció públicamente para defender a su ya expareja. «Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar», escribió en una historia de Instagram.

