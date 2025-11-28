¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados del 28 de noviembre al 2 de diciembre

Pasapalabra se llena cada día de invitados famosos, todos ellos con la misión de ayudar a los concursantes a sumar la mayor cantidad posible de segundos durante las pruebas que el programa les pone en su primera mitad. La pista musical es la más famosa de todas, pero hay muchas más en las que Rosa Rodríguez y Manu Pascual podrán ganar valiosos segundos para su marcador y poder llegar al Rosco con opciones de ganar el histórico bote que no para de crecer. Estos son los famosos que estarán desde el 28 de noviembre y hasta el día dos de diciembre.

Paula Prendes

La actriz consiguió la fama gracias a su trabajo como reportera de Sé lo que hicisteis, aunque desde hace años está centrada en su carrera como intérprete. Recientemente, ha trabajado en series como Servir y proteger, Machos Alfa, Velvet y Víctor Ros, entre otras. Su último gran proyecto es la serie La Encrucijada, donde es una de las grandes protagonistas de esta coproducción hispanomexicana que se puede ver cada jueves en Antena 3 y en atresplayer.

Anthony Blake

El mentalista hace años que no pasa como invitado de Pasapalabra, pero por todos es conocido por los programas que protagonizo durante la década de los años 90 y principios de los 2000 en televisión. Es recordado, además, por haber sido el único en haber acertado el número del Gordo de la Lotería de Navidad, algo que hizo en el año 2002 y por lo que se siguen preguntando en la actualidad.

Luis Larrodera vuelve como invitado de ‘Pasapalabra’

El presentador es uno de los profesionales más polifacéticos del mundo de la televisión. Saltó a la fama por convertirse en 2004 en el conductor de una nueva versión del mítico concurso Un, dos, tres…, pero también puede presumir de haber sido el sustituto de Jordi Hurtado en su única baja en Saber y ganar, algo que ocurrió en el año 2016.

También ha puesto su voz a programas muy populares como Supernanny, Ven a cenar conmigo y El precio justo. Actualmente, es habitual verle presentado todo tipo de eventos por todo el país y de gira por teatros en su faceta como monologuista.

María José Suárez

La modelo y empresario vuelve al programa, donde ya es una veterana, centrada en su labor como diseñadora de moda. Es conocida desde el año 1996 gracias a que consiguió el título de Miss España, lo que le abrió las puertas de las pasarelas y del mundo de la televisión.

Desde el año 2000 y hasta 2004 fue presentadora de Noche de fiesta, pero se alejó de la televisión para emprender nuevos retos profesionales. En el último año, se ha visto envuelta en la polémica debido a su ruptura con Álvaro Escassi, que llenó horas de televisión y páginas en la prensa rosa.