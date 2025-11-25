¿Qué famosos van hoy a ‘Pasapalabra’? Una estrella de Telecinco salta a Antena 3

El bote de Pasapalabra sigue creciendo y parece que no hay nadie que se lo pueda llevar, al menos es lo que parece. Rosa Rodríguez y Manu Pascual siguen protagonizando tardes y noches de infarto, arriesgando más de lo habitual para llevarse los más de dos millones de euros que lograrían en caso de acertar todas las letras del famoso Rosco. Para ello necesitarán acumular la mayor cantidad de segundos posible, por eso contarán con la ayuda de cuatro nuevos famosos que cogen el relevo de los que han estado como ayudantes hasta el 24 de noviembre de 2025. En esta nueva tanda habrá una cara muy conocida de Telecinco que volverá al programa, saltando de nuevo a Antena 3 después de protagonizar una de las polémicas más sonadas de la televisión de los últimos años en plena pandemia.

Óscar Higares

El invitado de Pasapalabra fue uno de los toreros más conocidos y seguidos de los 90, pero en los últimos años ha dado un giro radical a su vida tras cortarse la coleta. Tras convertirse en empresario hostelero, está logrando hacerse un hueco en el complicado mundo de la interpretación y ya ha trabajado en series como Gigantes, Servir y Proteger y la reciente Entrevías.

Tania Llasera

Después de ser una de las presentadoras y colaboradoras de moda de la televisión a principios de la década de los 2000, decidió cambiar por completo su vida y ahora vive centrada en su faceta como escritora -ha publicado el libro Mujer tenía que ser-, como influencer y también como colaboradora de programas.

Paz Padilla salta de Telecinco a Antena 3

La que fuera presentadora durante años de Sálvame, de donde salió de forma precipitada por culpa de una discusión con Belén Esteban por las vacunas de la Covid, deja Telecinco para acudir a la llamada de Antena 3. Desde el pasado mes de enero está desvinculada de Mediaset, por lo que puede continuar sin exclusividad, por eso trabaja como conferenciante, actriz. Es por eso que esta visita a Pasapalabra no supone ningún problema con su anterior casa.

Manuel Bandera

El actor es conocido por muchos espectadores por película Las cosas del querer, de Jaime Chávarri, pero ha sido como actor de teatro donde ha conseguido convertirse en una leyenda de los musicales gracias a su gran voz.

Por otro lado, en televisión, dio sus primeros pasos como bailarín en el concurso Un, dos, tres… responda otra vez. Además, ha formado parte de series españolas como Amar en tiempos revueltos, Bandolera, Acacias 38 y la cancelada La Moderna, de La 1 de Televisión Española.