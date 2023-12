Paz Padilla recuerda su complicada etapa en ‘Sálvame’: «Yo estaba muy incómoda»

Paz Padilla ya no se muerde la lengua después de meses desde que Sálvame fuese cancelado de la parrilla de Telecinco tras 15 años en antena. La gaditana ha dado una entrevista en su ronda de promoción de su nuevo reality y no se ha guardado nada sobre el calvario que pasó en los últimos tiempos en el programa.

Su paso como sustituta de Jorge Javier Vázquez la convirtió en una de las presentadoras más conocidas de nuestro país en un momento en el que gozaba de gran fama como humorista. Su salida llegó después de un tenso enfrentamiento con Belén Esteban, que la acusó de antivacunas y utilizar las redes sociales para propagar su mensaje.

El día en el que Paz Padilla abandonó el directo de «Sálvame» luego de la discusión con Belén Esteban

Tras mucho tiempo guardando los detalles, la presentadora ya no se guarda nada y habla claro de lo que pasó en aquel momento y de lo que sintió. Todo comenzó cuando dio una explicación sobre la efectividad de las vacunas días antes de presentar las Campanadas de Telecinco. El vídeo se viralizó y desde su programa lo utilizaron como contenido.

«Hice un vídeo en directo, editaron el vídeo, y la gente que lo ha visto entero… Yo estaba hablando de la reinfección, se quedaron con eso: Paz Padilla, antivacunas. ¡Tengo todas las vacunas puestas!», ha explicado en el podcast Lo que tú digas, presentado por Álex Fidalgo.

Pero también tuvo reproches para sus ex compañeros, a los que acusa de que fueron pillados «en fiestas» días antes de criticar sus palabras. «Yo explico en el programa que no soy antivacunas. Era un tema muy serio. Me pasó factura, luego el tiempo puso las cosas en su lugar. A mí me despidieron», se lamenta.

Paz Padilla no oculta que fue complicado formar parte del show: «Pido perdón si alguna vez hice daño. Yo estaba muy incómoda, no iba con mi filosofía». Pese a que aquello admite que fue una equivocación, recuerda que en varios momentos quiso parar los pies a los directores y cortar algunas situaciones: «Yo le decía a los directores: ‘por favor, ¿no te da pena verla llorar?’. Y me decían: ‘¡Anda ya!’».

En los últimos tiempos los espectadores pudieron darse cuenta de que la andaluza estaba muy incómoda, especialmente con la forma de tratar algunas de las noticias que afectaban a personas a las que conocía admiraba. «Lo pasé muy mal cuando se murió Jesús Quintero y Chiquito, hay cosas que te duele el alma. Optaba por el silencio». Con la muerte del humorista varios de sus compañeros le reprocharon no poner más dinero para que tuviese una estatua en Málaga.

Tampoco fue un trago fácil pasar la enfermedad de su marido y sus últimos días. Cuando llegó la trágica noticia apenas dio explicaciones y muchos de los miembros del programa se enteraron por la prensa de lo que había pasado: «No es bonito ir a un trabajo y no contarle a tus compañeros que tu marido se está muriendo, por protegerlo a él. No de ellos, era de todo».