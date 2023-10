Jorge Javier Vázquez confiesa a qué se dedica tras el final de ‘Cuentos chinos’

Jorge Javier Vázquez, hace varios meses, sorprendió a la audiencia al ausentarse tanto de las galas de Supervivientes como de Sálvame. Nadie entendía qué estaba pasando, ya que no daban más detalles al respecto. Pero, lo cierto, es que el presentador tuvo que ausentarse de la pequeña pantalla por cuestiones de salud.

Necesitaba tiempo para recuperarse. Tras estos meses, Jorge Javier Vázquez anunció su regreso a la televisión con un proyecto verdaderamente sorprendente que llevaría por título Cuentos chinos. A pesar de los esfuerzos, y al haber colocado su emisión en una franja con muchísima competencia, los resultados no eran los esperados.

Por lo tanto, Mediaset tomó la decisión de cancelar la emisión de Cuentos chinos, algo que supuso un duro varapalo tanto para el presentador como para el resto del equipo. Desde ese último programa, Jorge Javier se ha mantenido alejado de la televisión. Eso sí, pudimos verle en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, donde ejerció el papel de padrino. Fue él quien acompañó a la hija de la tonadillera al altar.

Recientemente, en su blog de Lecturas, Jorge Javier Vázquez ha hecho balance de cómo se encuentra ahora que está sin trabajo y cómo, a pesar de esto, se está dedicando a algo tan importante como es a vivir. «Llamé a Carolina Sobe para que me diera cita en alguno de los centros donde trabaja para hacerme el láser en todo el cuerpo», comenzó diciendo el presentador en su blog.

«Incluso en las partes más íntimas, que como ya he contado alguna vez por aquí también, me las depilo. Aprovecho para escribir que estoy muy orgulloso de mí mismo porque por fin he cogido la costumbre de ponerme todos los días un líquido en las pestañas para que se me vuelvan kilométricas. También me ha tocado esta semana manos y pies, y corte de pelo. Un agotamiento extremo», reconoció Jorge Javier Vázquez en su espacio en Lecturas.

«Cuento todo esto porque he visto que personas que se pasan la vida entera haciendo lo que yo esta semana se oponen tajantemente a que se reduzca la jornada laboral», continuó diciendo. «Hay gente que no soporta no trabajar porque detesta volver a casa y darse de bruces con un panorama detestable. Pues que aprendan a vivir, digo yo», aseguró.

Aprovechando la ocasión, Jorge Javier Vázquez ha reconocido que, desde la cancelación de Cuentos chinos, ahora tiene tiempo para, por ejemplo, ver a su artista favorita en televisión: «Además de dedicarme a mi cuerpo he de confesar que esta semana he visto un programa de televisión entero: Dúos increíbles. Es que sale Paloma San Basilio y eso es para mí un motivo para seguir viviendo».

Además, añadió: «Ver a Paloma San Basilio cantar en directo en un programa de televisión es algo obligatorio para todos aquellos que deseen dedicarse al escenario». Antes de poner punto y final a este nuevo blog en Lecturas, el presentador de televisión quiso recomendar nada más y nada menos que dos libros. Por un lado, De amor y de guerra de Pilar Eyre y, por otro lado, Los parques de atracciones también cierran, de Ángeles Caballero.