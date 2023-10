Jorge Javier Vázquez, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los presentadores más reconocidos de la televisión. El que fuera conductor de Cuentos chinos en Telecinco, hace tan solo unos años, tuvo que decir adiós para siempre a una de las personas más importantes de su vida. Estamos hablando, cómo no, de Mila Ximénez.

La que fuera colaboradora de Sálvame murió en junio de 2021 tras una dura batalla contra el cáncer de pulmón que padecía. Desde entonces, todos sus compañeros le han tenido muy presentes en su día a día y en los momentos más importantes de su vida. Un claro ejemplo lo encontramos en Kiko Hernández.

El tertuliano, en su boda con Fran Antón en Melilla, quiso hacer un homenaje a su gran amiga. En las últimas horas, Jorge Javier Vázquez ha compartido un nuevo blog en Lecturas, que ha querido dedicar a la que fuera colaboradora de Sálvame. «Ya puedo hablar de Mila y sonreír», comienza escribiendo el presentador de televisión.

De esta forma, el catalán comentó que, recientemente, se ha visto con Manolo, hermano de su gran amiga: «La mayor parte del tiempo hablamos, cómo no, de Mila. Ya estamos en el momento de hablar de ella sonriendo y recordando a carcajada limpia momentos épicos que nos ha dejado marcados para el resto de nuestras vidas». Además, añadió: «De sus cabreos legendarios a sus inolvidables audios».

Aprovechando la ocasión, Jorge Javier Vázquez ha querido confesar la lección que ha aprendido respecto a la dolorosa pérdida de su gran amiga: «No hay manera de evitar el dolor cuando un ser querido se marcha. No queda otra que sufrir durante una temporada. Lo siento, pero es así», aseguró en su blog en Lecturas.

«Claro que la frecuencia del dolor se va modulando, no siempre es insoportable o desgarrador. Pero una época pasándolas canutas no te la quita nadie», afirmó. «Bueno es saberlo y no intentar ahuecar el ala. Hay que darle cobijo al dolor, saber que durante un tiempo lo tendrás como inquilino en tu corazón», añadió.

«Llegará el día en el que ese inquilino se largará y si has aprendido te darás cuenta de que no pretenderás ocupar ese vacío. Porque hay gente que deja tanta huella en tu vida que es un trabajo de amor perdido intentar rellenar su ausencia», reconoció Jorge Javier Vázquez. «Me alegró pasar ese rato con Cristina y Manolo hablando de Mila porque a mí me pide el cuerpo seguir recordándola, tenerla presente», afirmó. Y qué bonito que siga teniendo en sus pensamientos a alguien que le marcó tanto la vida. ¡Nos encanta!