¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 28 al 30 de abril de 2026

El plató de Pasapalabra se prepara para tres días de tensión y, sobre todo, mucho talento. Roberto Leal recibe a cuatro invitados que llegan con una misión clara: no fallar en las pruebas musicales y de rapidez para que el capitán de su equipo llegue con el mayor tiempo posible al Rosco, donde Javier y David se juegan el poder ganar el bote. Pero entre los nombres confirmados, hay dos que han despertado una nostalgia especial y que prometen revolucionar el ritmo del programa.

Como siempre, el programa renueva a sus cuatro invitados de los dos equipos cada tres días, el tiempo en el que los espectadores podrán verles en pantalla. Como ya hemos explicado en Happy FM más de una vez, estos invitados no están en realidad tres días, puesto que la grabación de esos tres programas se realiza en un día. Además, no van por amor al arte, puesto que cobran una importante cantidad de dinero, como te contamos aquí.

Sergio Pazos y Adriana Torrebejano: risas aseguradas en ‘Pasapalabra’

El actor y reportero, conocido por su rapidez mental y su humor ácido, vuelve al programa en un momento clave. Saltó a la fama gracias al programa Caiga quien caiga y la serie Pratos combinados (un clásico de la televisión gallega). En la actualidad es posible verle en el teatro con la obra ¿Me entiendes o te lo explico?

Junto a él, la carismática Adriana Torrebejano, que se ha convertido en una de las actrices más queridas del panorama nacional, aportará la frescura necesaria para las pruebas como La pista musical. Ella acude para promocionar la serie ¿A qué estás esperando?, basada en las novelas eróticas de la escritora Megan Maxwell, que está disponible en atresplayer y se puede ver en abierto en Antena 3 en la noche de los jueves.

Manel Loureiro y Norma Ruiz completan el cuarteto de invitados

Pero no todo será risas; también habrá mucho nivel intelectual en la mesa:

Manel Loureiro: El maestro del thriller y los fenómenos virales literarios llega para demostrar que su agudeza mental va mucho más allá de sus novelas. ¿Será capaz de descifrar las definiciones más complejas del programa? En 2026 llega con su nuevo libro: Cuando la tormenta pase.

El maestro del thriller y los fenómenos virales literarios llega para demostrar que su agudeza mental va mucho más allá de sus novelas. ¿Será capaz de descifrar las definiciones más complejas del programa? En 2026 llega con su nuevo libro: Cuando la tormenta pase. Norma Ruiz: La actriz, que siempre desprende una elegancia natural, regresa a Pasapalabra para demostrar que es una competidora nata. Es conocida por sus apariciones en La que se avecina, aunque en 2026 está de estreno con la película La ahorcada, siendo los protagonistas Eduardo Noriega y Amaia Salamanca.

¿Por qué estos invitados son clave para el concursante?

En Happy FM sabemos que el éxito en el Rosco no depende solo del concursante, sino de la cantidad de segundos que estos famosos logren acumular. Para eso, los invitados famosos deberán darlo todo en las pruebas y no olvidarse de que su concentración es vital para sus capitanes de equipo.

¿Lograrán estar a la altura o los nervios del plató les jugarán una mala pasada? Lo que es seguro es que la química entre estos cuatro promete darnos buenos momentos en los próximos días.