Pedro Delgado se mofa de las protestas por Gaza en La Vuelta: «¡Ya está arreglado el problema!»

La presencia del equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta a España sigue provocando las protestas de grupos que intentan cortar e impedir el desarrollo normal de la carrera. Hay que recordar que la prueba con todos los permisos necesarios para su celebración, mientras que estas protestas son actos completamente improvisados y que pueden llegar a poner en peligro la vida de los deportistas y de los miembros del pelotón que los acompaña (mecánicos, coches médicos, cámaras, periodistas…), algo que parece que los manifestantes no han pensado. Ante lo sucedido en Bilbao, Pedro Delgado no ha podido más reírse de las protestas, dejando claro que no solucionan nada y que sólo consiguen provocar molestias, peligro y ensombrecer la reputación de la tercera carrera más importante del mundo.

Todo ocurrió durante la 11ª etapa, que salía y llegaba a Bilbao, aunque a tres kilómetros de la meta tuvo que ser neutralizada sin que se pudiera disputar la victoria final con normalidad. En plena recta de meta, un grupo de manifestantes propalestinos portando banderas intentaban ocupar la calzada, lo que pudo acabar en una tragedia si el pelotón llega a ellos. Lejos de ser una protesta pacífica, todo acabó con tres manifestantes detenidos y cuatro agentes de la Ertzaintza heridos de diversa consideración. La organización tuvo que dejar la etapa sin ganar, sumando los tiempos hasta ese mismo momento a la clasificación general.

Horas antes ya hubo otras protestas que se dejaron ver durante el recorrido de la etapa, momento en el que Pedro Delgado, ex ciclista y comentarista de TVE desde hace décadas, no pudo guardarse nada. «¡Pues ya está arreglado el problema de Israel y Palestina!», de esta manera se reía de lo que estaba pasando, ya que un pequeño grupo de personas con pancartas apenas podía parar al pelotón y lo único que hacía era poner su vida en riesgo y las de los demás.

Lejos de quedarse ahí, Delgado no se ha achantado ante las críticas que estaba recibiendo en redes sociales y se ha mantenido firme defendiendo sus pensamientos, que son los de millones de personas. Compartiendo un vídeo en su cuenta de X (antes conocido como Twitter), donde se podía ver los incidentes en la meta, añadía la siguiente frase: «Flaco favor hacen al pueblo palestino, con esa actitud por parte de esa gente que quiere hacer daño a personas inocentes y que también quieren la paz en Gaza».

No es la primera vez que Pedro Delgado habla de este tema

Estos problemas se repiten, ya que hace justo una semana, en la contrarreloj por equipos, un pequeño grupo de manifestantes salió al paso de los corredores del equipo israelí, que tuvieron que frenar para no llevárselos por delante, además de los coches y motos que les acompañaban. Aunque en aquel momento defendió que tenían derecho a protestas, ya afeó la forma que tenían de hacerlo.

«La Vuelta poco va a arreglar», ya que una prueba deportiva poco tiene que hacer en un conflicto como el Gaza con Israel cuando, según el comentarista, el que puede «cortar el bacalao» es Estados Unidos. Por eso, pide a los manifestantes que «le hagan la protesta a él (a Donald Trump, presidente de E.E.U.U) y no a los ciclistas», de esta manera dejaba claro que no se consigue nada boicoteando a una prueba que nada tiene que ver en la política.