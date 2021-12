Pablo Motos advirtió el pasado miércoles en ‘El Hormiguero’, sobre todo a aquellos que barajean la idea de hacerse un test de antígenos en vísperas de las fiestas navideñas para conocer si son negativos o positivos en Covid-19.

Sin duda, es el producto más buscado en plena ola a causa de la variante ‘Omicron’. Muchos son los ciudadanos que lo buscan como si se tratara de un boleto premiado, con el fin de poder contar con “seguridad” de cara a las fiestas navideñas, que darán comienzo el próximo 24 diciembre, Nochebuena.

¿Qué te parecen las nuevas medidas contra el COVID? #LosSainzEH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 22, 2021

Aunque no es una prueba tan efectiva como podría ser una PCR, aun así, tiene un alto grado de efectividad y fiabilidad. El presentador de ‘El Hormiguero’ explicó que el resultado que muestra esta prueba, es del momento en el que la realizas: “El test de antígenos lo que te hace es una fotografía de cómo estás en el momento en el que te haces la prueba. Es decir, si te sale negativo, puede que en 24 horas seas positivo, pero en ese momento todavía no tienes capacidad de contagiar a los demás. Eso es el test de antígenos” describió.

Ten en cuenta esto a la hora de valorar el resultado de un test de antígenos #LosSainzEH pic.twitter.com/j51oVBssJM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 22, 2021

Mucha gente considera que hacerse la prueba y dar negativo dos días antes, significa disponer de la libertad de reunirse, debido a que el virus ya no estaría latente. Por ello Pablo Motos subrayó: “Si tú te haces un test de antígenos dos días antes para ir a cenar, no sirve. La única manera de hacerlo es esa misma tarde y sabes si eres contagioso o no”.

Aprovechando su reflexión, la periodista y colaboradora del programa, Cristina Pardo, ha querido tratar otro tema relacionado, como es el precio de las famosas pruebas: “Algún día tendremos que hablar de cómo se nos ha recomendado que utilizáramos los test de antígenos y después había escasez de suministros y luego han duplicado el precio. Esa es otra, a mí me parece una absoluta vergüenza” argumentó.

Después de que España comprara pruebas a China, y tras una “recuperación” en la que se vendieron las pruebas a países como Alemania o Polonia. Llegó la sexta ola, que ha vuelto a poner a nuestro país contra las cuerdas, y prácticamente sin disposición de estos test.

Nuria Roca comentó en relación con el precio que tienen estos: “Y luego vas a otros países en los que los están dispensando de forma gratuita a quien los necesita. Entonces, bueno, también se podría aplicar aquí” concluyó la colaboradora.