‘El Hormiguero’ se despidió este jueves hasta 2022 por todo lo alto. El programa emitió su última entrega del año, y como ya es tradición, Cristina Pedroche fue la última invitada. La presentadora de las Campanadas ya lo tiene todo listo para despedir el año desde la Puerta del Sol, y junto a Pablo Motos, charló sobre esa noche tan especial para ella, así como también sobre el vestido que llevará.

Cristina Pedroche sorprendió al propio Pablo Motos con el diseño que escogió para acudir a ‘El Hormiguero’. «Es un diseño de Josie, como el de Fin de Año, pero creo que es la vez que he venido más tapada a El hormiguero, que es el mejor programa del mundo», afirmó.

Pablo Motos le preguntó sobre la polémica de la subida de precios del menú de Diverxo, el restaurante de su marido, el reconocido chef Dabiz Muñoz. Una subida que la invitada aseguró que creía que era justa: «Creo que es justo por la calidad y cantidad que se da. Vamos a mejorar las condiciones de nuestros trabajadores», afirmó.

“Van a pasar cosas” – @CristiPedroche adelanta que las campanadas llevan un gran reto #PedrocheEH pic.twitter.com/fKazDI2t2E — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 23, 2021

«A día de hoy, el restaurante pierde tanto dinero al año que te podrías comprar un piso, y las empresas son entidades únicas que se tienen que mantener por sí solas», explicó Cristina Pedroche.

La invitada también habló sobre las críticas que recibe a diario a través de las redes sociales y lo mucho que le ayuda la meditación en este aspecto: “Todo el día me están criticando, la mochila me pesa, pero lo importante es cómo yo me siento y lo que quiero hacer estos días. A diario medito 10 o 15 minutos, depende del tiempo que tenga».

«A veces solamente concentrándome en la respiración lo hago y estoy más paciente, más relajada… eres más feliz que es lo que importa. Enfocarnos en el ahora para ser mejor en el futuro», afirmó.