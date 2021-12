Empieza la cuenta atrás de Nochevieja y a parte de la ilusión y los nervios de comenzar un nuevo año no nos podemos olvidar de otro de los acontecimientos más comentados y virales de todos los años. Y si, nos estamos refiriendo al asombroso vestido con el que Cristina Pedroche, colaboradora de ‘Zapeando’, despide cada año nuevo. Algo que se ha convertido ya en una tradición.

La madrileña y Josie hicieron un parón en mitad del programa de ‘Zapeando’ para comentar y dar algunos datos nuevos sobre la incógnita del vestido de este año. Entre risas y miradas nerviosas, el estilista confirmó que diciembre iba a ser un mes complicado para Cristina Pedroche pero lo está siendo mucho más para él mismo como creador del vestido.

La atrevida propuesta de Josie a Pedroche para su look en las Campanadas que «modificará su imagen durante todo 2022»: «Estoy muy nerviosa» https://t.co/nGeRmARufL — zapeando (@zapeandola6) December 10, 2021

La zapeadora aún así quiso detallar que estaba muy nerviosa y muy agobiada por la nueva propuesta que le había comentado Josie tras su regreso a Colombia el cual le sirvió de manera positiva para coger ideas bastantes arriesgadas. “Estoy muy nerviosa porque el vestido ya lo tenemos. El verdadero asunto es que Josie lleva unos días detrás de mí para añadir un extra a nivel estético al vestido”, recalcó Pedroche a lo que Josie respondió: “Ese extra que quiero añadir probablemente modificará su estética durante todo el 2022, lo tienes que hacer. Y punto”.

Tras esa exclusiva, el resto de colaboradores de ‘Zapeando’ no dudaron en preguntar más información y detalles sobre la cuestión del vestido lanzando opciones bastante atrevidas y cómicas pero tanto el estilista como la colaboradora no quisieron dar más datos hasta el momento. «Algo tiene que pasar, de verdad. Que si no esta vida es muy aburrida. Hay que arriesgar” recalcó el diseñador

A pesar de toda la incertidumbre y los pocos datos que tenemos, el vestido está terminado y en buenas manos. ¿A qué se referirán? ¿Lo harán al final? Solo nos queda esperar hasta el momento donde seguro que todos nos quedaremos sin palabras.