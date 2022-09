Nagore Robles estalla ante la polémica sobre que Steisy muestre sus pechos en ‘Pesadilla en el paraíso’

Hace tan solo unos días Steisy se convertía en la protagonista del debate de Pesadilla en el paraíso tras querer perder el miedo a montar a caballo. El maestro en otorgarle la seguridad que necesitaba fue Víctor Janeiro, quien no dudó en arrepentirse minutos después tras ver como la concursante apostaba por hacerlo con el pecho al descubierto. Una polémica que ha vuelto a ser tratada en plató y con la que Nagore Robles ha saltado en su defensa.

“¿Crees que es para seducirte, que puedes ser mi padre? Tranquilo que no te hago más nada. Si te sorprende que una mujer sea así, pues ya está, no te hago más nada”, le dijo Patricia Steisy a Víctor Janeiro. Pero, la concursante está cansada de la desigualdad de género que todavía se vive en pleno 2022, por lo que no dudó en dejarle las cosas claras al torero.

“Yo también estoy harta de veros sin camiseta, también con los pechos al aire. Pero cuando es un hombre no pasa nada y una mujer impresiona”, le recriminó. “No usamos sujetadores”, se justificó el diestro. Unas declaraciones que solamente sirvieron para prender la bomba.

«Yo no estoy provocando ni estoy tratando de que se sienta incómodo. Le he preguntado muchas veces si le molestaba y nunca me ha dicho nada. No me gusta que estas situaciones me dejen a mí como si fuera una guarra, porque no lo soy, soy una mujer libre”, comentó Steisy, visiblemente molesta.

“Yo no tengo que cambiar ni tengo que respetar esa educación horrorosa y retrógrada contra la que las mujeres estamos intentando luchar todos los días. Parece que todavía el hombre se siente provocado porque es un macho y va por instinto, y somos nosotras las que nos tenemos que guardar. ¡Estoy hasta aquí!”, sentenciaba. Unas palabras que fueron muy aplaudidas en el plató de Pesadilla en el Paraíso.

Sin embargo, la actitud de la extronista de Mujeres, Hombres y Viceversa no contó con la defensa de todos. Beatriz Trapote, Mónica Hoyos y Pipi Estrada apoyaban la postura de Víctor Janeiro. Fue entonces que el novio de la concursante y Nagore Robles rompieron su silencio.

Nagore Robles cita a Rigoberta Bandini para defender a Steisy 🎶 🌾 #PesadillaParaíso4

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/rvMSvBhM5U — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) September 29, 2022

“Ya está bien de sexualizar el pecho de una mujer. Estamos en contra de la censura instalada en redes sociales de que la mujer no puede sacar los pechos y los hombres sí: Israel tiene el pecho más grande y no se le pixela, están todos los tíos sin camiseta, y mi novia puede hacerlo igualmente y no pasa nada”, estallaba Pablo.

Por su parte, Nagore Robles tampoco se quedó callada y puso los puntos sobre las íes. “En ningún momento ha ofendido a una familia porque una mujer esté con el pecho desnudo. Como dice Rigoberta Bandini, ‘no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas’», señalaba.

«¡No me saco el sujetador porque jodo el micrófono! Pero me pondría en tetas aquí, ahora mismo, y si alguien se siente incómodo que se lo traten en sus casas, y también con terapias, que están ahora muy bien”, concluía completamente indignada.